Hai thương hiệu hàng đầu của LIXIL tôn vinh các thành tích xuất sắc ngành BĐS

(VTC News) -

Lễ trao giải được tổ chức tại Bangkok - Thái Lan đã làm nổi bật độ sâu, rộng của các dự án đặc biệt và xuất sắc trong ngành trên toàn khu vực. Sự kiện năm nay đã trao giải thưởng cho 362 công ty đến từ khắp Châu Á Thái Bình Dương với điểm sáng là đêm tiệc công bố và trao Giải thưởng GROHE về Tính bền vững và Giải thưởng American Standard về Đổi mới.

Sự hợp tác giữa LIXIL & IPA - Satoshi Konagai, Lãnh đạo, LWT APAC (phải) cùng với Stuart Shield, Người sáng lập, IPA (trái)

Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (IPA) nổi tiếng là một trong những giải thưởng toàn cầu quan trọng và uy tín nhất của ngành bất động sản.

Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương, một nhánh của Giải thưởng Bất động sản Quốc tế, đã thu hút hơn 850 lượt đăng ký từ các công ty trong khu vực. Các sản phẩm đăng ký dự thi được một hội đồng gồm hơn 100 chuyên gia trong ngành đánh giá tỉ mỉ dựa trên thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo và cam kết bền vững.

Giải thưởng IPA giúp nâng cao danh tiếng và thương hiệu của các công ty tham gia, tăng sự minh bạch công khai cho các dự án giành giải thưởng và tăng cơ hội xây dựng mối quan hệ. ​​

Tổng cộng 362 công ty từ khắp Châu Á Thái Bình Dương đã nhận được giải thưởng trong lĩnh vực Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Bất động sản và Phát triển dự án. Một số công ty đã giành được nhiều hạng mục giải thưởng.

Trong đó, Trung Quốc giành được nhiều giải thưởng nhất (113), tiếp theo là Thái Lan (96). Các thị trường khác bao gồm Úc (11), Ấn Độ (46), Việt Nam (47), Singapore (40), Indonesia (33) và Philippines (22) cũng có những bước tiến đáng kể trong năm nay. (Danh sách những công ty thắng giải https://propertyawards.net/winners/).

Satoshi Konagai, Lãnh đạo, LIXIL Water Technology – Châu Á Thái Bình Dương bày tỏ: “Thương hiệu GROHE và American Standard của LIXIL tự hào là nhà tài trợ chính cho Giải thưởng Bất động sản Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương danh giá trong năm thứ năm liên tiếp.

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các đối tác quan trọng trong ngành đến Bangkok. Ngành bất động sản đang phát triển trên toàn khu vực và chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các dự án nâng cao sức khỏe, phúc lợi cá nhân và tính bền vững, đặc biệt là các dự án bất động sản cao cấp”.

Adele Tao, Lãnh đạo, LIXIL Water Technology – Trung Quốc, nhấn mạnh: "Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương ghi nhận các dự án bất động sản xuất sắc và vinh danh những cá nhân và công ty tận tụy đằng sau những thành công đó. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác chặt chẽ với IPA để mang sự kiện này đến Châu Á, đồng thời tăng cường hỗ trợ ngành với hai giải thưởng đặc biệt, Giải thưởng GROHE về Tính bền vững và Giải thưởng American Standard về Đổi mới.

Hơn nữa, những giải thưởng này còn giúp mài giũa quan điểm lãnh đạo thông qua các phiên thảo luận chuyên gia và các cuộc thảo luận hấp dẫn về các xu hướng vĩ mô quan trọng và những thách thức trong ngành. Chúng tôi mong muốn được hợp tác hiệu quả hơn nữa với IPA và các đối tác trong ngành”.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ nước, LIXIL tự hào chạm đến cuộc sống của hơn 1 tỷ người tiêu dùng trên toàn cầu với các giải pháp phòng tắm và nhà bếp nằm trong portfolio (hồ sơ năng lực) các thương hiệu hàng đầu trong ngành, bao gồm GROHE và American Standard.

Giải thưởng GROHE về tính bền vững được trao cho Dự án Six Senses Residences The Forestias của Công ty TNHH Phát triển Chất lượng Magnolia

LIXIL chúc mừng dự án Six Senses Residences The Forestias đã giành được Giải thưởng Phát triển bền vững GROHE đầu tiên. Là dự án tiên phong trong các hoạt động bền vững, Six Senses chứng minh một nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp có thể hài hòa với cộng đồng và hệ sinh thái địa phương.

Cây cối và động vật bản địa được đưa trở lại môi trường sống tự nhiên theo Phương pháp tái tạo rừng Miyawaki và một hệ sinh thái tự duy trì được hình thành khi chu kỳ tự nhiên tiếp diễn. Một nhà máy tiện ích trung tâm cũng được sử dụng để cải thiện mức tiêu thụ năng lượng, cùng với việc quản lý nước tích hợp, hệ thống đổi mới trong quản lý ánh sáng và giao thông bền vững để tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho cư dân.

Giải thưởng American Standard về Đổi mới trao cho dự án Nantong Golden Eagle World của Lead8.

LIXIL tự hào thông báo, dự án Nantong Golden Eagle World tọa lạc tại Nam Thông, Trung Quốc là dự án đầu tiên giành được Giải thưởng Đổi mới American Standard.

Ý tưởng của khu phát triển hỗn hợp này là đưa 'ngoài trời' vào bên trong để thiết lập một khu vực xanh và năng động khác cho cộng đồng, nêu bật cách thiết kế kiến ​​trúc Đổi mới có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho cộng đồng khám phá và hoạt động.

Ý tưởng này cũng giải quyết các xu hướng đang phát triển tại nơi làm việc, bằng cách tích hợp không gian làm việc và không gian chung để thúc đẩy tương tác thông thường, cung cấp các tính năng sáng tạo giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của cư dân và người sử dụng.

Tuyết Mai