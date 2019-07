Hai tài tử đắt giá châu Á gia nhập Vũ trụ anh hùng Marvel

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2019 , Kevin Feige - người đứng đầu Marvel Studios - xác nhận hàng loạt thông tin mới về thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại.

Không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích vì các bom tấn sắp đổ bộ trong tương lai, Marvel còn “gây bão” vì chiêu mộ nhiều diễn viên nổi tiếng châu Á cho các dự án của mình. Trong đó, Lương Triều Vỹ và Ma Dong-seok là hai cái tên gây chú ý hơn cả. Đây là hai ngôi sao thực lực có sự nghiệp diễn xuất đáng nể.

Lương Triều Vỹ - Shangchi And The Legend Of The Ten Rings

Ở tuổi xế chiều, tài tử họ Lương vẫn được Marvel săn đón. Anh sẽ hóa thân thành phản diện The Mandarin trong Shangchi And The Legend Of The Ten Rings - bộ phim siêu anh hùng thuộc giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh này. Với dự án trên, Lương Triều Vỹ trở thành diễn viên Hong Kong đầu tiên gia nhập MCU.

“Nam nghệ sĩ Hoa ngữ có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp điện ảnh Hong Kong” là mỹ từ giới truyền thông từng dành tặng cho ngôi sao 57 tuổi.

Khán giả châu Á đã không còn xa lạ với cái tên Lương Triều Vỹ. Anh là huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc, có sự nghiệp kéo dài gần 4 thập niên và sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ với hàng chục tác phẩm điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ, đa dạng thể loại từ tình cảm lãng mạn đến hành động.

Lương Triều Vỹ sẽ hóa thân thành phản diện The Mandarin trong bom tấn "Shangchi And The Legend Of The Ten Rings" của MCU.

Lương Triều Vỹ sinh trưởng trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly dị khi anh còn rất nhỏ. Năm 15 tuổi, anh bỏ học, đi làm nghề phát báo. Cậu thiếu niên ngày ấy còn làm nhiều công việc khác để mưu sinh như giới thiệu sản phẩm, nhân viên tạp vụ…

Cuộc đời của anh chỉ thay đổi khi theo cậu bạn thân Châu Tinh Trì tham gia thi tuyển vào lớp đào tạo diễn viên khóa 11 năm 1982 của TVB.

Cái tên Lương Triều Vỹ bắt đầu gây chú ý khi anh đảm nhận vai Vi Tiểu Bảo trong bộ phim Lộc đỉnh ký năm 1984. Cùng năm, anh còn một vai diễn ấn tượng đóng cặp với Trương Mạn Ngọc trong phim Tân trát sư huynh. Sau đó, những bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tuyệt đại song kiêu, Hiệp khách hành đã dần dần đưa tên tuổi của tài tử họ Lương đến gần hơn với khán giả.

Từ năm 1990, Lương Triều Vỹ tập trung sang mảng điện ảnh. Sự nghiệp đỉnh cao của anh gắn liền với nhiều tác phẩm lớn như A Phi chính truyện, Trùng Khánh sâm lâm, Tâm trạng khi yêu, Vô gian đạo, Sắc giới… Dù vào vai chính diện hay phản diện, ánh mắt của nam diễn viên luôn ngập tràn sự cô đơn cùng u uất.

Điều này dễ khiến người xem nhầm tưởng ngôi sao 57 tuổi chuyên trị các vai bi trên màn ảnh. Trên thực tế, Lương Triều Vỹ là một diễn viên đa tài với khả năng diễn xuất đa dạng. Anh còn có thể đảm nhận những vai diễn hài hước, sôi động như một diễn viên hài thực thụ.

Lương Triều Vỹ chinh phục khán giả nhờ nét diễn đa dạng và đôi mắt biết nói cuốn hút.

Năm 2000, sự nghiệp của Lương Triều Vỹ đạt tới đỉnh cao với giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes, cho vai diễn trong In The Mood For Love (Tâm trạng khi yêu) của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Nhiều đạo diễn nhận xét anh có khả năng diễn xuất thiên bẩm. Tài tử sinh năm 1962 cùng với Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp, Hoàng Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ trở thành một trong Ngũ hổ tướng nức tiếng Hong Kong vào thời điểm đó.

Lương Triều Vỹ có thể hoàn thành tốt mọi vai diễn một phần nhờ vào đôi mắt biết nói. Khi phân tích thành công của ngôi sao 57 tuổi, nhiều nhà phê bình đã đánh giá cao khả năng biểu đạt chiều sâu tâm lý nhân vật nhờ biểu cảm gương mặt, đặc biệt là ánh mắt của anh.

Đạo diễn Vương Gia Vệ từng nhận xét Lương Triều Vỹ là người giỏi khắc họa các vai diễn ít lời thoại, bởi: "Triều Vỹ đóng phim không cần dùng ngôn ngữ. Cậu ấy nói bằng mắt".

Hiếm có nghệ sĩ nào lập kỷ lục hơn 20 lần đăng quang ngôi vị Ảnh đế tại các giải thưởng lớn trong nước và quốc tế như Kim Mã, Kim Tượng, LHP Châu Á… như Lương Triều Vỹ. Anh cũng là ngôi sao có cát-xê cao nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Tờ CNN (Mỹ) từng dành cho nam diễn viên lời khen có cánh: "Tony Leung Chiu-wai - Lương Triều Vỹ : Clark Gable của châu Á. Tài năng của Lương Triều Vỹ là không thể cưỡng lại. Robert DeNiro khâm phục anh. Trương Mạn Ngọc mến mộ anh.

Vương Gia Vệ tạo dựng sự nghiệp cùng anh.Các vai diễn của anh đa dạng đến khó tin, từ những anh hùng chính nghĩa bạn có thể đưa về giới thiệu với cha mẹ, cho đến các tay tàn độc xấu xa và sức gợi cảm đến đáng sợ trong Sắc giới”.

Ma Dong-seok - The Eternals

Không chỉ chiêu mộ các ngôi sao đến từ đất nước tỷ dân, Marvel Studios cũng tìm kiếm gương mặt triển vọng tại xứ kim chi. Nam diễn viên người Hàn Quốc có sự nghiệp đang lên Ma Dong-seok đã được hãng chọn thể hiện nhân vật Gilgamesh - một vai quan trọng trong bom tấn The Eternals thuộc giai đoạn 4 của MCU, bên cạnh Angelina Jolie và Richard Madden.

Ma Dong-seok mang 2 quốc tịch Mỹ - Hàn và có tên tiếng Anh khác là Don Lee. Anh tốt nghiệp trường Columbia State tại Mỹ. Trước khi quyết định gắn bó với con đường nghệ thuật, anh từng là võ sĩ và huấn luyện viên có tiếng ở bộ môn võ tổng hợp.

Đặc biệt, tài tử 48 tuổi từng là huấn luyện viên riêng của 2 huyền thoại võ thuật UFC là Mark Coleman và "quái vật làng MMA" - Kevin Randleman.

Ma Dong-seok sẽ đảm nhận một vai quan trọng trong bom tấn "The Eternals" của MCU.

Vào nghề khi tuổi đã ngoài 30, cộng với ngoại hình có phần kém thu hút, Ma Dong-seok không nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công như những đồng nghiệp khác.

Anh chuyên đảm nhận các vai phụ, vai cameo trong các bộ phim như The Good, The Bad, The Weird(2008), The Unjust (2010), Nameless Gangster (2012), New World(2013)... Mãi đến năm 2016, tên tuổi của nam diễn viên mới được công chúng biết đến rộng rãi như là một hiện tượng màn ảnh rộng, sao hạng A của showbiz Hàn nhờ thành công của bom tấn Train To Busan.

Không sở hữu gương mặt điển trai nhưng bù lại, Ma Dong-seok sở hữu thân hình cơ bắp rắn chắc. Điều này giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim hành động.

Sau Train To Busan, sự nghiệp của tài tử 48 tuổi phất lên như diều gặp gió. Ma Dong-seok không nổi tiếng theo kiểu ăn may chỉ sau một đêm. Thành công đó là kết quả của một quá trình tích lũy kinh nghiệm diễn xuất dài hơn 10 năm. Tài tử 48 tuổi không vội ngủ quên trong chiến thắng mà liên tục cống hiến nhiều vai diễn hay hơn nữa cho khán giả.

Thân hình cơ bắp rắn chắc, kỹ năng diễn xuất đa dạng và khả năng nói tiếng Anh lưu loát là lợi thế lớn giúp Ma Dong-seok "tấn công" kinh đô điện ảnh Hollywood.

Có thể nói, 2017 là năm thăng hoa trong sự nghiệp của Ma Dong-seok. The Outlaws do anh đóng chính trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm đó. The Bros và Derailed cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Thành công của những bộ phim gia đình, phim hài trên đã chứng minh Ma Dong-seok là một diễn viên luôn cố gắng làm mới bản thân với nét diễn đa dạng.

Ma Dong-seok là chủ nhân của nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như giải Baeksang cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc (The Neighbor), Nam diễn viên phụ xuất sắc (phim Train To Busan) tại KOFRA Film Awards 2016.

Không chỉ được săn đón tại Hàn, Ma Dong-seok còn tiến sang bờ bên kia Thái Bình Dương, đến kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ngoại hình rắn rỏi, kỹ năng diễn xuất đa dạng và khả năng tiếng Anh lưu loát là lợi thế của anh so với nhiều diễn viên châu Á khác. Người hâm mộ đang háo hức trông đợi lần hợp tác giữa tài tử đắt giá nhất nhì xứ Hàn và Marvel Studios trong bom tấn The Eternals sắp tới.

