Hải Phòng: Xô xát ở quán karaoke lúc rạng sáng, 1 người chết, 2 người bị thương

(VTC News) -

Sáng 21/10, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ xô xát khiến 3 người thương vong.

Sự việc xảy ra khoảng 3h cùng ngày. Thời điểm này, tại một quán karaoke trên địa bàn phường Kênh Dương (quận Lê Chân), hai nhóm người xảy ra xô xát.

Vụ xô xát khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Page Hải Phòng)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận, nạn nhân thiệt mạng là H.N.T (SN 1995, thường trú ở Nghệ An, hiện trú tại huyện An Dương, Hải Phòng).

Hai người bị thương là N.Đ.T (SN 1994, đăng ký thường trú ở Hà Tĩnh) và N.V.T (SN 1998, đăng ký thường trú ở Phú Thọ).

Hiện, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng làm rõ nguyên nhân vụ xô xát.