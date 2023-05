Hải Phòng: Đảm bảo mỗi nhà có ít nhất một bình chữa cháy

(VTC News) -

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ trên cả nước và TP Hải Phòng trong thời gian qua, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các quận, huyện, UBND TP Hải Phòng yêu cầu phải hoàn thành việc xây dựng các mô hình: Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng trước ngày 30/6/2023 và xây dựng nhiều mô hình an toàn PCCC khác trong khu dân cư hoạt động thực sự hiệu quả; tổ chức học tập huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ nhân viên và người dân, đảm bảo ít nhất mỗi hộ gia đình có một người được học tập nghiệp vụ PCCC, mỗi nhà phải có ít nhất một bình chữa cháy.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, củng cố chấn chỉnh các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội dân phòng trong các thôn, tổ dân phố; tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. Trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; tổ chức lực lượng này thường trực ở địa bàn cơ sở để xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn cháy nổ xảy ra, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ PCCC, CNCH, cách thức xử lý khi có cháy nổ, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các khu dân cư, khu tập trung đông người với nhiều hình thức nội dung phong phú.

Cơ quan công an chỉ rõ tính năng, tác dụng của hệ thống, phương tiện PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan, khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm cá nhân như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, thang dây, dây thả chậm, thiết bị cảnh báo cháy sớm...

UBND TP Hải Phòng cũng giao Công an thành phố phát động sâu, rộng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào về PCCC như khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC, cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC, chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC...

TP Hải Phòng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất nội dung quy hoạch hạ tầng về phòng cháy chữa cháy trong Quy hoạch chung TP Hải Phòng; trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng phải gắn với đảm bảo an toàn về PCCC; không cấp phép xây dựng hoặc nghiệm thu công trình không đảm bảo về PCCC theo quy định của pháp luật.

Giao các địa phương và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật. Yêu cầu 100% các chủ hộ gia đình (nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh) mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2, vận động, đề nghị chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn ở vị trí "chuồng cọp", “lồng sắt” tại ban công, logia. Các lối thoát nạn khẩn cấp này phải đảm bảo vị trí thuận lợi khi thoát ra không gây tai nạn sự cố rơi ngã hoặc gây tâm lý hoảng sợ.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Công Thương và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng rà soát việc lắp đặt sử dụng hệ thống điện trong các khu dân cư. Hướng dẫn các hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh lắp đặt sử dụng thiết bị điện an toàn. Các trường hợp vi phạm an toàn lưới điện, an toàn hệ thống điện đều phải xử lý nghiêm.

Nguyễn Huệ