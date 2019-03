Hai nhóm nhạc đa quốc tịch đầu tiên của Kpop gây ấn tượng mạnh khi đến Việt Nam

Ngày 14/3, hai nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls đã chính thức ra mắt tại họp báo giới thiệu dự án Z–POP Dream. Đại diện hai nhóm nhạc đã có những chia sẻ về các hoạt động sắp tới, đồng thời các thành viên đã có khoảng thời gian giao lưu sôi nổi và ký tặng người hâm mộ album đầu tay của mình.

6/7 thành viên của Z–Boys gồm: Mavin, Josh, Roy, Blink, Gai, Sid và Perry.

6/7 thành viên của Z-Girls gồm Carlyn, Mahiro, Bell, Joanne, Priyanka, Vanya và Quin.

Ngoài 12/14 thành viên của Z-Boys và Z–Girls, buổi họp báo còn có sự góp mặt của đại diện đơn vị chủ quản là ông Jung Kang – CEO của Zenith Media Contents; ông Jusun Lee biên đạo chính của cả hai nhóm (là biên đạo chính của PSY cũng là người sáng tạo ra điệu nhảy ngựa Gangnam Style)...

Chia sẻ về dự án Z – POP Dream, ông Jung Kang cho biết, xuất phát từ ý tưởng kết hợp nhiều nền văn hóa đặc sắc cùa các quốc gia châu Á, dự án ra đời để quy tụ và hòa quyện các tài năng âm nhạc đến từ nhiều nước trong khu vực.

Các thành viên trong dự án này đều có năm sinh từ năm 1995. Tiêu chí lựa chọn thành viên không chỉ ưu tiên dựa trên tài năng, đạo đức mà còn dựa vào khả năng truyền tải được nét đẹp văn hóa quốc gia của từng đại diện.

Z-Boys và Z-Girls là nhóm nhạc gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam , Philippines, Malaysia và Ấn Độ đã ra mắt khán giả vào tháng 2/2019 qua 2 sản phẩm lần lượt là No limit và What you waiting for. Đây là 2 nhóm nhạc đa quốc tịch nhưng không có người Hàn đầu tiên của Kpop.

Roy và Queen - 2 thành viên người Việt Nam của nhóm sẽ hoạt động song song tại Việt Nam với nhiều sản phẩm âm nhạc mới.

Chu Nguyên