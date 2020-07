Hai ngày, gần 300 ngôi nhà ở Sơn La bị hư hỏng do động đất

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, động đất trong hai ngày nay gây thiệt hại lớn cho huyện Mộc Châu, Yên Châu của tỉnh này.

Động đất làm 288 ngôi nhà của các hộ dân bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa.

Tại huyện Mộc Châu, động đất làm hư hỏng 107 nhà tại xã Tà Lại, xã Nà Mường 86 nhà, xã Tân Lập 38 nhà, thị trấn Nông Trường Mộc Châu 28 nhà, xã Tân Hợp 16 nhà, xã Quy Hướng 8 nhà, xã Hua Păng 3 nhà, xã Mường Sang 1 nhà.

Huyện Yên Châu có 1 nhà bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân bị nứt đổ tường do động đất liên tiếp xảy ra trong 2 ngày nay.

Các trận động đất cũng khiến 8 nhà văn hóa bị sập trần nhựa, lún nứt tường (bản Tháng 5, Suối Mõ, Trai Sơn, Nà Cạn, Lòng Hồ thuộc xã Tà Lại; bản Tầm Phế, Nà Mường, Nà Sánh thuộc xã Tân Hợp); 3 trạm y tế xã bị lún, nứt tường (xã Tà Lại, xã Quy Hướng, xã Nà Mường).

7 điểm trường bị nứt tường (điểm trường mầm non bản Tầm Phế xã Tân Hợp; điểm trường mầm non bản Nong Cụt, bản Nà Cạn và điểm trường Tiểu học Trai Sơn xã Tà Lại; Trường cấp 1, 2 xã Nà Mường; trường Mầm non xã Nà Mường; trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa).

Ngoài ra, 1 trụ sở làm việc Công an xã, 1 nhà làm việc Bưu điện xã Nà Mường bị hư hỏng do động đất.

4 trụ sở làm việc UBND xã bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà, nứt gẫy nhiều đoạn cổ trần; chập, cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở (tại xã Nà Mường, xã Tà Lại, xã Lóng Sập và xã Tân Hợp).

Đá rơi do động đất làm bẹp đầu xe ô tô Chiến Thắng tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.