Hai mẹ con chết trong phòng trọ, bên cạnh có thư tuyệt mệnh

(VTC News) -

Chiều 21/10, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp Công an thị xã Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân hai mẹ con chết trong phòng trọ.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.Đ. (76 tuổi) và anh N.V.T. (50 tuổi).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai mẹ con, bên cạnh có thư tuyệt mệnh.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/10, tại phòng trọ ở khu phố Phước Hưng (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), người dân phát hiện ông N.V.T. tử vong trong tư thế treo cổ và mẹ ruột là bà N.T.Đ. tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên đầu giường có 2 chai thuốc trừ sâu, trong đó 1 chai đã hết, chai còn lại đã mở nắp. Bên dưới chân ông T. có một lá thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Theo nội dung bức thư, ông T. rất yêu thương vợ con nhưng do đang mắc bệnh nặng không thể nói được với vợ con vì hoàn cảnh gia đình đã quá khó khăn. Ông T. bày tỏ nỗi tuyệt vọng trước khi quyết định cùng mẹ ruột lớn tuổi tìm đến cái chết và gửi lời xin lỗi đến vợ con với ý nghĩ nếu sống sẽ là gánh nặng cho họ.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.