Hai kẻ cướp tiệm vàng ở Khánh Hoà là nam giới, đội tóc giả ngụy trang

(VTC News) -

Video: Hai kẻ cầm vật giống súng cướp tiệm vàng

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm hai kẻ cướp tiệm vàng Kim Khoa (địa chỉ số 2364, Quốc lộ 1A, đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngôi, TP Cam Ranh) vào chiều 23/9.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định 2 nghi phạm đều là nam giới, khoảng 25 - 30 tuổi, khả năng đội tóc giả để nguỵ trang.

Trong đó, đối tượng thứ nhất cao khoảng 1m65, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Kẻ này đeo khẩu trang, mang balo màu đỏ - đen. Đây là đối tượng cầm khẩu súng, trực tiếp đập tủ kính lấy nhẫn vàng, đồng thời cũng là người điều khiển phương tiện sau khi thực hiện hành vi cướp.

Đối tượng thứ nhất dáng người mập. (Ảnh: CACC).

Nghi phạm thứ hai cao khoảng 1m65, dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen để màu trắng, đội mũ bảo hiểm dạng màu đen. Đối tượng này 2 tay cầm 2 khẩu súng vào trong quầy lấy hộp giấy đựng tiền.

Công an xác định hai tên cướp đi xe máy dáng Yamaha Sirius màu đỏ hoặc cam, bánh xe mâm đúc, có 1 kính chiếu hậu bên trái, nhiều khả năng gắn biển số giả, nghi vấn 79N1 - 434.82, 79N1 - 534.82, 79N1 - 434.52, 79N1 - 534.52.

Sau khi gây án, hai kẻ chạy xe máy tẩu thoát về hướng Cam Ranh – Bắc Ái, Ninh Thuận (theo hướng Quốc lộ 27B).

Hai kẻ cướp tiệm vàng đi xe máy dáng Yamaha Sirius màu đỏ hoặc cam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng và người dân khi thấy hai nghi phạm trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 80, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0935.867.676 (điều tra viên Nguyễn Quốc Bình) hoặc báo cơ quan công an gần nhất.

Như VTC News đưa tin, khoảng 17h23 ngày 23/9, hai tên cướp đi xe máy, mang theo vật giống súng, búa xông vào tiệm vàng Kim Khoa.

Camera trong tiệm vàng ghi lại, khi xảy ra vụ việc, trong tiệm đông người tới mua vàng, có bảo vệ.

Khi thấy 2 kẻ cầm vật giống súng xông vào, đập vỡ tủ kính, nhiều người trong tiệm chạy tán loạn. Một tên dùng búa đập vỡ tủ kính lấy vàng cho vào balô, tên còn lại cầm vật giống súng chĩa vào phía trong nhà canh chừng, uy hiếp.

Vài phút sau, khi đã lấy được vàng, cả hai leo lên xe máy bỏ chạy.