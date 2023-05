Hai con trai Xuân Bắc hát tiếng Anh, dân mạng xuýt xoa: 'Đúng con nhà nòi'

(VTC News) -

Mới đây NSƯT Xuân Bắc cùng 2 con trai tham gia chương trình Nghe nhạc cùng tôi. Điều thú vị là trong chương trình, 2 anh em Bi "béo" và Minh "bủm" song ca ca khúc nổi tiếng Nothing gonna change my love for you còn bố Xuân Bắc lại ngồi dưới quan sát.

Chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng cách thể hiện đầy tự tin của các con trai Xuân Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Mọi người nhận xét phong cách của con cả nhà Xuân Bắc rất đĩnh đạc, ra dáng nghệ sĩ trong khi đó cậu em lại luôn đem lại cảm giác hài hước, vui tươi:

"Phong thái tự tin, đúng chuẩn con nhà nghệ sĩ", "Con nhà nòi có khác chẳng chê được gì", "Cậu anh thì nghệ sĩ mà cậu em nhìn cứ hài hài", "Cả hai anh em đều xuất sắc", "Xuân Bắc dạy con rất tốt"....

Màn trình diễn ấn tượng của 2 con trai Xuân Bắc.

An Nguyên