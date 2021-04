Hai cảnh sát Sơn La bị thương khi vây bắt tội phạm ma túy

(VTC News) -

Ngày 27/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, mới đây, 2 cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Thuận Châu là Thiếu úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995) và Thượng úy Vừ A Tú (SN 1992) bị thương khi đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo Công an tỉnh Sơn La, ngày 25/4, tại địa phận xã Co Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Công an huyện Thuận Châu phối hợp với với lực lượng công an các xã Co Tòng, Pá Lông phát hiện bắt quả tang Và A Dếnh (SN 1978, trú tại bản Tịa Tậu, xã Pá Lông) mang theo ma túy.

Và A Dếnh cùng tang vật vụ án.

Khi bị phát hiện, Dếnh chống trả, tấn công lại tổ công tác khiến 2 chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và các đơn vị phối hợp vẫn bắt giữ thành công được kẻ phạm tội.

Cơ quan công an thu được vật chứng là một bánh màu trắng (nghi là heroin), 761 viên ma túy tổng hợp, 41 viên đạn AK và một số tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Sáng nay (27/4), tại Công an huyện Thuận Châu, đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 cán bộ chiến sĩ trên.