Hà Nội thêm 16.014 ca COVID-19, giảm một nửa so với ngày nhiều ca bệnh nhất

(VTC News) -

Theo thông tin Sở Y tế, bệnh nhân COVID-19 mới ở Hà Nội phân bố tại 487 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.436); Sóc Sơn (1.360); Hai Bà Trưng (1.214); Hoài Đức (1.081); Đống Đa (1.063)

Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca mắc trong ngày giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập hôm 8/3, số ca mắc ở Thủ đô giảm hơn 16.500 ca.

Như vậy, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là 1.205.274 ca.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Hiện toàn thành phố có 318.843 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 28.000 ca so với hôm 20/3). Trong đó, 284 ca điều trị tại khu cách ly; hơn 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện (chiếm hơn 0,94% tổng số ca đang điều trị, theo dõi); số còn lại 315.833 người đang điều trị, theo dõi tại nhà (chiếm hơn 99%).

Trong số các ca đang điều trị tại bệnh viện, 1.891 ca mức độ trung bình, giảm gần 16% so với trung bình 7 ngày trước; 481 ca nặng/nguy kịch (giảm hơn 100 ca so với ngày trước đó), giảm gần 23% so với trung bình 7 ngày trước; số ca thở máy không xâm lấn và xâm lấn giảm còn 46 ca.

Thành phố cũng ghi nhận 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.305 người.