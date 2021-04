Hà Nội khan hiếm nguồn cung, phân khúc nhà ở thấp tầng được giới đầu tư săn đón

(VTC News) -

Số liệu mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ ra những con số đáng chú ý đối với một thành phố gần 10 triệu dân. Cụ thể, trong năm 2020, Hà Nội chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án nhà ở mới, nguồn cung nhà ở đạt khoảng 2.000 sản phẩm/quý, lượng cung chào bán trên toàn thị trường năm 2020 chỉ đạt khoảng 28.800 sản phẩm nhà ở, trong đó có khoảng 4.672 căn hộ thấp tầng và 24.164 căn hộ chung cư.

Lượng giao dịch trong năm vừa qua chỉ đạt 48% nguồn cung thị trường với khoảng 3.800 nhà ở thấp tầng và 10.000 căn hộ giao dịch thành công. So với các năm trước, lượng cung mới chào bán trong năm qua chỉ đạt 41,8% so với năm 2018; 72,6% so với năm 2019.

Trước sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường, sản phẩm nhà ở thấp tầng vẫn được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia nhận định, trong các phân khúc bất động sản, mức độ tăng giá mạnh nhất sẽ xảy ra ở phân khúc này. Nguyên nhân bởi hiện nay chung cư đã kém hấp dẫn khi tỷ suất lợi nhuận cho thuê thấp trong bối cảnh COVID-19, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn tắc do pháp lý.

Phân khúc nhà ở thấp tầng vẫn luôn lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư Thủ đô.

So với các phân khúc khác, nhà thấp tầng luôn được các nhà đầu tư ưu ái quan tâm bởi tính pháp lý hoàn chỉnh và sẽ được chủ đầu tư tách sổ bàn giao ngay, không phải chờ đợi quá lâu. Điều này giúp nhà đầu tư có thể cho thuê, chuyển nhượng hay bán lại một cách dễ dàng.

Hiện nay, trên thị trường BĐS Hà Nội có rất ít dự án nhà ở thấp tầng đang được chào bán và nguồn cung của phân khúc này tập trung chủ yếu tại khu vực quận Hà Đông, Đông Anh và Gia Lâm. Riêng với quận Hà Đông, nhiều chuyên gia nhận định đây là khu vực có nhiều lợi thế lớn khi sở hữu hệ thống giao thông hoàn thiện và đồng bộ như tuyến xe bus BRT, các tiện tích trường quốc tế, trung tâm thương mại… Chính vì vậy, những dự án ở phân khúc nhà ở thấp tầng tại khu vực này luôn được giới đầu tư “săn đón”.

Theo thống kê, hiện Him Lam Land đang là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu nguồn cung nhà ở thấp tầng tại khu vực này khi tung ra thị trường dự án Shophouse Him Lam Vạn Phúc. Dự án tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, đây là mảnh đất vàng duy nhất còn sót lại trên trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương. Dự án có quy mô 222 căn shophouse, diện tích rộng từ 84,45 - 126,11m².

Shophouse Him Lam Vạn Phúc - Dầu ấn phồn hoa “giữa lòng Phố Lụa”.

Đại diện Him Lam Land – Nhà Phát triển và Kinh doanh cho biết: “Tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa, thiết kế đa năng để vừa an cư và kinh doanh, cùng “hệ sinh thái” tiện ích đa dạng… đã tạo nên sức hút đặc biệt của Him Lam Vạn Phúc. Không những vậy, dự án còn sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đây là căn cứ để cho nhà đầu tư đảm bảo được yếu tố sinh lời sau này. Đặc biệt dự án thỏa mãn được tâm lý mua nhà gắn liền với đất của đông đảo nhà đầu tư”.

Sau khi ra mắt đúng thời điểm nguồn cung ở Thủ đô đang khan hiếm, Him Lam Vạn Phúc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư. Hiện các căn shophouse Him Lam Vạn Phúc đã và đang hoàn thiện, chính vì vậy các nhà đầu tư có thể đến tận nơi tham quan và đánh giá tiềm năng sinh lời của dự án.