Hà Nội FC áp sát ngôi vương V-League, Nam Định và Sài Gòn FC chờ chung kết ngược

(VTC News) -

Sau vòng 24 V-League 2022, cuộc đua vô địch và trụ hạng ở mùa giải đã đi đến giai đoạn quyết định. Ở chặng nước rút đến ngôi vô địch, chiến thắng 1-0 trước CLB Viettel giúp Hà Nội FC chạm một tay vào chức vô địch. Đội bóng của HLV Chun Jae-ho có 47 điểm sau 22 trận, hơn Hải Phòng 2 điểm và còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Do Hải Phòng chỉ còn 1 trận, nên nếu thắng vòng cuối, đội bóng đất Cảng cũng chỉ giành tối đa 48 điểm. Nếu có 1 điểm ở 2 vòng còn lại, Hà Nội FC cũng có 48 điểm, nhưng sẽ xếp trên do hơn ở chỉ số đối đầu. Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-1 trận lượt đi tại Hàng Đẫy và thua 2-3 trận lượt về tại Lạch Tray.

Bàn thắng của Lucas da Silva giúp Hà Nội FC tiến sát ngôi vương.

Do ghi nhiều bàn trên sân khách hơn (2 so với 1), nên Hà Nội FC có chỉ số đối đầu tốt hơn Hải Phòng. Do đó, 1 điểm là đủ để đội bóng Thủ đô nắm chắc danh hiệu vô địch V-League 2022.

Ở 2 vòng cuối, Hà Nội FC lần lượt gặp Hà Tĩnh (sân nhà) và HAGL (sân khách). Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Viettel, HLV Chun Jae-ho yêu cầu học trò phải tập trung tối đa cho 2 vòng cuối, đồng thời đánh bại Hà Tĩnh trong trận đấu cuối cùng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 25. Hà Nội FC muốn thắng không chỉ để vô địch, mà còn để tri ân khán giả.

Đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Hà Nội FC. Hà Tĩnh đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng và có đầy đủ động lực thi đấu, nhưng Hà Nội FC ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Hùng Dũng cùng đồng đội quyết giành lấy 3 điểm nhằm giữ quyền tự quyết, thay vì phải chờ đợi đến lượt cuối cùng.

Cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra kịch tính. Sau chiến thắng 3-0 trước CLB Đà Nẵng, CLB TP.HCM đã chắc chắn ở lại V-League. Cuộc cạnh tranh giờ diễn ra giữa Hà Tĩnh (21 điểm), Nam Định (20 điểm) và Sài Gòn FC (19 điểm).

Nam Định (áo vàng) còn quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Ở vòng 25, Nam Định sẽ chạm trán Sài Gòn FC tại sân Thiên Trường. Nếu thắng Sài Gòn FC, thầy trò Vũ Hồng Việt sẽ trụ hạng. Tương tự, Hà Tĩnh chắc chắn an toàn nếu đánh bại Hà Nội FC ngay ở vòng này. Trong khi đó, Sài Gòn phải đánh bại Nam Định ở trận "chung kết ngược" đồng thời thắng Bình Dương ở vòng hạ màn để mong trụ hạng.

Trận đấu Nam Định gặp Sài Gòn sẽ định đoạt cuộc đua trụ hạng, vốn có thời điểm cuốn tới 6 đội bóng rơi vào vùng đua tranh quyết liệt.

Sài Gòn đang nhỉnh hơn về phong độ khi giành 3 điểm trong 6 trận gần nhất (so với 1 điểm của Nam Định). Tuy nhiên, Nam Định có lợi thế sân nhà Thiên Trường, nơi thầy trò Vũ Hồng Việt đã giành 14 điểm sau 11 trận. Sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực để Nam Định chiếm ưu thế trước Sài Gòn - đội thường chơi không tốt ở các trận đấu xa nhà.

Ở cuộc đua giành huy chương đồng, Viettel gần như không còn cơ hội bắt kịp Bình Định do đã thua đối thủ đến 6 điểm. Nếu Bình Định giành ít nhất 1 điểm trong 2 trận gặp Đà Nẵng và CLB TP.HCM ở 2 vòng còn lại, HLV Nguyễn Đức Thắng cùng học trò sẽ có vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 chung cuộc.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 24.