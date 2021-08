Hà Nội: 'Ăn theo' làm đường, giá đất Thanh Trì không ngừng tăng

(VTC News) -

Trước đây, khu vực phường Thanh Trì được coi là có giá đất tương đối rẻ so với nhiều khu vực tại Hà Nội nhưng vài năm nay, tình hình đã khác hẳn. Thông tin có quy hoạch nhiều tuyến đường lớn chạy qua đã khiến giá đất tại khu vực này tăng đáng kể.

Năm 2018, giá đất ở đây thường chỉ dao động trên dưới 70 triệu đồng/m2 cho những khu vực mặt đường chính. Cụ thể, mặt đường Nguyễn Khoái có giá khoảng 56,35 triệu đồng/m2 mặt tiền; hẻm cấp 1 là 45,08 triệu đồng/m2; hẻm cấp 2 là 36,63 triệu đồng/m2.

Mặt đường Thanh Đàm là 76,40 triệu đồng/m2; hẻm cấp 1 là 61,12 triệu đồng/m2; hẻm cấp 2 là 49,66 triệu đồng/m2.

Mặt đường Vĩnh Hưng là 87,36 triệu đồng/m2 mặt tiền; hẻm cấp 1 là 69,88 triệu đồng/m2; hẻm cấp 2 là 56,78 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, từ năm 2019, khi thông tin về tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2- Gamuda Gardens đi qua địa phận phường Thanh Trì sắp được triển khai thì giá đất tăng nhanh.

Theo Quyết định số 6951/QĐ-UBND ngày 17/12/2015, đoạn đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens có chiều dài khoảng 2.600m, mặt đường rộng 40m. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 746 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2019.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, đầu năm 2019, việc đo đạc, cắm biển, cắm mốc giới của tuyến đường này mới được triển khai. Và giá đất tại phường Thanh Trì bắt đầu tăng mạnh.

Thời điểm năm 2019, giá đất tại khu vực mặt đường Thanh Đàm khoảng 100 triệu/m2 (tăng 25% so với năm 2018), mặt đường Thanh Lân khoảng 80 triệu/m2 (tăng 20% so với năm 2018), mặt đường Nguyễn Khoái khoảng 85 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 20% so với năm 2018).

Đến nay, dù dự án vẫn chưa được triển khai do những vướng mắc liên quan đến dự án BT trên cả nước nhưng giá đất vẫn không ngừng tăng cao do hy vọng về 1 tuyến đường rộng 40 m sẽ sớm được thực hiện.

Hiện theo khảo sát, giá đất tại phường Thanh Trì đã tăng gấp đôi so với thời điểm 3 năm trước.

Đoạn đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens dự kiến sẽ đi qua khu vực này.

Cụ thể, giá đất mặt đường Thanh Đàm hiện được giao dịch ở mức 140 triệu đồng/m2 (tăng gấp đôi so với năm 2018), mặt đường Thanh Lân khoảng 100 triệu đồng (cũng tăng gấp đôi năm 2018), mặt đường Đại Đồng khoảng 150 triệu đồng/m2 (tăng gần gấp đôi).

Các vị trí trong ngõ ô tô tránh cũng tăng 30 - 40%. Nhũng vị trí ngõ ô tô tránh như ngõ 194 Thanh Đàm có giá khoảng gần 100 triệu đồng/m2, ngõ 177 Thanh Đàm giá hơn 100 triệu đồng/m2, ngõ 37 Đại Đồng khoảng hơn 100 triệu đồng/m2,…

Những ngõ, hẻm nhỏ hơn, mức tăng cũng từ 20 - 30%: Những ngõ rộng khoảng trên dưới 2 m giá tăng từ 30 triệu đồng/m2 lên 50 triệu dòng/m2. Ngõ rộng trên dưới 3 m, giá tăng từ 50 triệu đồng/m2 lên 70 triệu đồng/m2.

Theo anh Đồng Anh Tuấn - một môi giới nhà đất khu vực phường Thanh Trì - từ khi việc cắm mốc, cắm biển làm đường bắt đầu, giá nhà đất đã tăng nhanh.

“Không chỉ nhà mặt phố tăng, những khu vực hiện ở trong ngõ, nhưng tương lai sẽ ra mặt đường, giá hiện cũng tăng gấp đôi”, anh Tuấn khẳng định

Đáng chú ý, có nhiều dự án trước năm 2018 bị bỏ hoang, không ai mua bán, thì sau thông tin làm đường sẽ đi qua hông dự án đã khiến giá tăng vọt và giao dịch trở nên sôi động. Hiện nhiều nhà đầu tư khu vực này đang muốn “ôm” hàng chờ đường.

“Giá đất thường tăng cao khi nằm ở khu vực có nhiều quy hoạch. Tuy nhiên, các quy hoạch này đến nay vẫn được triển khai, vì vậy, giá đất tăng cao không chỉ gây khó khăn cho khách hàng mà môi giới cũng rất khó bán hàng”, anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo anh Tuấn, từ trước năm 2020, khi giá đất tăng cao nhưng so với mặt bằng chung ở quận Hoàng Mai thì không phải là cao, các giao dịch vẫn rất nhộn nhịp. Nhưng từ giữa năm 2021 đến nay, giá đất vẫn tiếp tục tăng cao, thậm chí hiện đã ngang ngửa với một số khu vực ở Tam Trinh, Thịnh Liệt, khiến giao dịch chững hẳn lại, người mua và người bán đều khó gặp nhau.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc giá đất “ăn theo đường” tăng giá là bình thường, nhưng khách hàng nên thận trọng khi mua đất vào lúc đang “nóng”, bởi lẽ quy hoạch chưa biết đến bao giờ mới thực hiện, trong khi giá đất đã vượt xa giá trị thực.