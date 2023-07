Gửi tiết kiệm ngân hàng thế nào để sinh lợi tối đa?

(VTC News) -

Chọn kỳ hạn gửi phù hợp

Cách gửi tiết kiệm lãi cao đầu tiên là phải lựa chọn đúng kỳ hạn. Thông thường, gửi tiết kiệm kỳ hạn dài sẽ có lãi suất cao hơn so với kỳ hạn ngắn. Nếu có nhiều tiền rảnh rỗi thì gửi tiết kiệm ngân hàng có kỳ hạn dài là phương án được lợi nhất. Mức lãi suất trung bình của các ngân hàng với tài khoản tiết kiệm dài hạn hiện nay khá tốt, phổ biến khoảng 8-9%/năm.

Tuy nhiên, khi rút tiền trước hạn, khoản tiền gửi sẽ bị tính lãi theo lãi suất không kỳ hạn ở mức thấp hoặc thậm chí không có lãi. Vì thế, nếu không có nhiều tiền nhàn rỗi và chưa biết khi nào cần dùng đến đột xuất thì gửi tiết kiệm ngắn hạn lại là phương án phù hợp hơn.

Ngoài ra, người gửi tiền cũng có thể tận dụng cả 2 loại kỳ hạn để áp dụng với khoản tiền của mình. Gửi một phần khoản tiền với kỳ hạn dài và phần còn lại với kỳ hạn ngắn sẽ giúp người gửi tiền yên tâm nếu có phát sinh ngoài dự kiến.

Lựa chọn ngân hàng phù hợp

Để có được nguồn tiền lãi tối đa từ khoản tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nên lựa chọn kỹ những ngân hàng uy tín, độ tin cậy cao.

Chú ý ngày đáo hạn và tất toán sổ tiết kiệm

Không nên rút tiền gửi tiết kiệm trước ngày đáo hạn vì ngân hàng sẽ tính tiền lãi theo lãi suất không kỳ hạn hoặc không tính lãi.

Cân nhắc dịch vụ và tiện ích đi kèm

Bên cạnh lãi suất và mức độ uy tín của ngân hàng gửi tiền, bạn cũng nên quan tâm, tìm hiểu kỹ lưỡng các dịch vụ và tiện ích đi kèm khoản tiết kiệm để được hưởng tối đa lợi ích.

Giai đoạn lãi suất tăng cao, nhiều người rút tiền đầu tư ở các hạng mục khác để gửi tiết kiệm thì cần lưu ý về rủi ro đi kèm.

Không bỏ hết tiền vào một sổ tiết kiệm

Khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn nên áp dụng phương thức chia trứng vào nhiều giỏ. Tức là, thay vì dồn tất cả số tiền đang có vào một tài khoản tiết kiệm, hãy chia tiền của mình vào nhiều sổ tiết kiệm và có thể gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau để đề phòng rủi ro.

Ví dụ, bạn có 400 triệu đồng, hãy chia ra làm 2 sổ tiết kiệm. Trong đó, một sổ gửi dài hạn, một sổ gửi ngắn hạn để khi có việc cần có thể rút bất cứ lúc nào mà không làm ảnh hưởng đến lãi suất của sổ còn lại.

Chọn thời điểm gửi tiền

Bạn nên lựa chọn thời điểm mở sổ tiết kiệm vào những dịp có chương trình ưu đãi hay kích cầu của ngân hàng để gia tăng giá trị của các khoản tiết kiệm. Ví dụ như vào ngày đầu năm, cuối năm hay các ngày đặc biệt...

Gửi tiết kiệm online để nhận lãi cao

Lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm online cũng là giải pháp sinh lợi tối đa. Ngoài hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, các ngân hàng còn đưa ra hình thức gửi tiết kiệm online. Hình thức này khá tiện lợi vì cho phép khách hàng tự thao tác gửi tiền thông qua ứng dụng của ngân hàng, không cần phải qua giao dịch viên mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Gửi tiết kiệm online còn có thể giúp khách hàng hưởng lãi suất cao hơn. Bởi một số ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất cho hình thức gửi tiết kiệm online cao hơn 1-2%/năm so với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy.

Để gửi tiền trong ngân hàng an toàn và giảm thiểu các rủi ro, người gửi tiền cần lưu ý: Nên chọn các ngân hàng lớn và uy tín; Giao dịch thực hiện trực tiếp tại ngân hàng, giữ sổ tiết kiệm an toàn; Nếu gửi tiền online không nên truy cập vào các trang web hay đường link do người lạ gửi, không tiết lộ mã OTP cho bất kỳ ai, giữ bảo mật nhiều lớp cho điện thoại.

