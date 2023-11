Gửi tiết kiệm ngân hàng hay mua bảo hiểm có lợi hơn?

(VTC News) -

Bản chất của bảo hiểm và tiết kiệm ngân hàng

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một hình thức đầu tư sinh lời. Trong khi đó, mua bảo hiểm là hình thức để phòng rủi ro. Cả hai hình thức này đều có bản chất là nhờ ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm "giữ hộ" tiền và khách hàng được hưởng lãi suất. Đến một thời điểm nhất định, khách hàng sẽ được rút tiền ra.

Với gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, người gửi có thể dễ dàng rút tiền ra bất cứ lúc nào. Nếu rút không đúng hạn, khách hàng không được hưởng lãi suất như ban đầu.

Còn với mua bảo hiểm, các quy định rút tiền thường phức tạp hơn. Người mua có thể sẽ không được rút tiền trong 2 hoặc 3 năm đầu tiên (tùy quy định của hãng bảo hiểm). Sau đó, người mua chỉ được nhận số tiền hoàn lại khi đã trừ các chi phí liên quan.

Sự giống và khác nhau

Mua bảo hiểm và gửi tiết kiệm ngân hàng đều hoạt động hợp pháp dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Tài chính và Chính phủ. Cả hai có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng không ít điểm khác nhau.

Gửi tiết kiệm ngân hàng và mua bảo hiểm đều có ưu và nhược điểm riêng. (Ảnh minh họa)

Về tính an toàn: Bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm đều cung cấp sự an toàn tài chính cho người tham gia. Bảo hiểm nhân thọ bảo đảm người thụ hưởng sẽ nhận được khoản tiền đã được cam kết trong trường hợp xảy ra rủi ro. Gửi tiết kiệm cung cấp một hình thức đầu tư an toàn và ổn định.

Hình thức sinh lời: Gửi tiết kiệm dựa trên lãi suất thực, nếu gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhưng tất toán trước thì không được hưởng lãi. Trong khi đó, bảo hiểm vẫn dựa trên lãi suất, nhưng người đóng bảo hiểm luôn được bảo hiểm chi trả đúng với số tiền mất mát gây ra. Số tiền còn lại vẫn được tính lãi.

Về thời hạn: Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn thời hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc trọn đời. Còn gửi tiết kiệm có các kỳ hạn gửi theo tuần, theo tháng hoặc theo năm.

Nên mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm ngân hàng?

Việc mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm ngân hàng phụ thuộc vào mục tiêu tài chính cá nhân, nhu cầu bảo vệ và tích lũy của mỗi khách hàng. Vì thế, rất khó để xác định mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm tốt hơn. Mỗi hình thức đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, khách hàng cần xác định nhu cầu của mình để đưa ra những quyết định sao cho phù hợp.

Nếu cần tiết kiệm tiền, đầu tư sinh lời và có một khoản phòng thân thì chọn hình thức tiết kiệm dài hạn. Bởi, tiết kiệm chỉ làm đúng chức năng là giữ tiền và sinh lợi ngay cho khách hàng.

Nếu muốn đề phòng rủi ro, bất trắc trong tương lai, có thể sử dụng bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ không nhất thiết mang lại lợi suất cao nhưng tập trung vào việc bảo vệ tài chính cho gia đình.

Ngoài ra, khách hàng cũng nên cân nhắc vấn đề tài chính. Nếu nguồn thu nhập không ổn định, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ phù hợp hơn so với mua bảo hiểm. Nếu thu nhập ở mức cao và ổn định, mua bảo hiểm sẽ giúp gia đình an tâm trước rủi ro.