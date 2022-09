Gửi con đi chữa bệnh đau đớn nhận về hũ tro cốt: ‘Thầy Quang ác lắm mẹ ạ’

(VTC News) -

Sau một tuần thuyết phục chúng tôi mới gặp được gia đình chị C.K (trú Thừa Thiên - Huế) để nghe họ tố cáo việc con trai họ là cháu T. (SN 2013) bị đánh đập, bạo hành khi gửi cho ông Lê Minh Quang (SN 1977, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế và hiện sinh sống tại Lâm Đồng) lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để điều trị tự kỷ, chậm phát triển.

Dùng thủ thủ thuật tâm lý khiến gia đình ‘sập bẫy’

Chị C.K chia sẻ, sau khi đưa con về nhà từ tay ông Lê Minh Quang, gia đình từng có ý định làm đơn tố cáo hành vi bạo hành của ông này với con mình nhưng vì lo lắng nếu sự việc lan rộng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con cũng như danh tiếng của gia đình nên còn do dự.

Tuy nhiên, sau khi bố mẹ của cháu N.L.M.Q (nạn nhân được cho là bị ông Quang thiêu thi thể sau khi mất vì COVID-19) tìm đến nhà chị C.K để tâm sự. Qua lời kể của bố mẹ cháu Q về diễn biến sự việc từ khi gặp ông Quang đến đến lúc quyết định giao con cho ông này, gia đình chị C.K mới tá hoả về những lời lẽ dối trá, xảo quyệt bịa đặt đầy mưu mô của ông Quang nên gia đình chị C.K quyết tâm tố cáo hành vi bạo hành của ông này.

Suốt hai năm Lê Minh Quang dùng những thủ thuật tâm lý khiến gia đình chị C.K sập bẫy để rồi tin tưởng giao con cho gã đưa lên Lâm Đồng trị tự kỷ, chậm phát triển.

“Gia đình tôi quyết tâm tố cáo và bằng mọi giá phơi bày sự thật và buộc ông Quang phải chịu tội trước pháp luật vì hành vi bạo hành của ông này với con tôi. Nếu phải kiện ra Trung ương gia đình tôi cũng làm để lấy lại công bằng cho con trai tôi và gia đình bị nạn khác, để các gia đình khác không còn bị lừa giống như gia đình chúng tôi nữa”, chị C.K bức xúc.

Bản thân gia đình chị C.K cũng nhận ra sai lầm của mình khi tin vào lời của Lê Minh Quang rồi gửi con cho gã để chữa bệnh tự kỷ và chậm phát triển.

“Hằng đêm nhìn con ngủ tôi đau xót và ân hận vô cùng. Cả cuộc đời này tôi sám hối chắc cũng không hết tội với con”, chị C.K buồn bã.

Chị C.K nhớ lại quãng thời gian cách đây khoảng 6-7 năm khi Lê Minh Quang lần đầu tiên đến nhà chị và dùng những chiêu trò đánh vào tâm lý của người làm cha mẹ để thuyết phục gia đình gửi con cho gã đưa lên Lâm Đồng, cách ly hoàn toàn với gia đình, bố mẹ.

Đó là vào năm 2015, khi ấy, thông qua việc chơi cây cảnh mà chồng chị C.K quen biết với Lê Minh Quang. Thế rồi, trong một lần về chơi nhà, thấy con trai chị C.K là cháu T (SN 2019) lúc ấy mới 2,5 tuổi nhưng chậm nói và hơi gầy thì Quang liền phán là cháu bị tự kỷ và chậm phát triển và đề nghị gia đình giao cháu T cho gã để đưa lên Lâm Đồng điều trị. Tuy nhiên, thời điểm đó, gia đình hỏi một số người thì họ đều nói cháu T phát triển như vậy là bình thường và chị C.K có cảm giác không tin tưởng vào những lời Lê Minh Quang nói nên quyết định không giao con cho gã.

Bẵng đi một thời gian, khoảng một năm sau (năm 2016) Lê Minh Quang lại đến nhà chị C.K thông qua việc chơi cây cảnh. Tại đây, Quang tiếp tục những thủ thuật tâm lý khiến vợ chồng chị C.K lo sợ rằng, cháu T. bị bệnh tự kỷ, chậm phát triển nếu không điều trị trước 3 tuổi thì sẽ bị điên, rất dễ tự tử.

Để thuyết phục gia đình chị C.K giao con cho mình trị bệnh, Lê Minh Quang cũng không quên nổ về tài năng của bản thân, khoe có bằng cấp học tại Anh và từng điều trị cho nhiều trường hợp bị tự kỷ nặng và hiện đã khỏi bệnh.

Quang còn khẳng định rằng, nếu gia đình giao cháu T cho gã thì gã sẽ thuê một căn biệt thự độc lập, có sân vườn rộng ở Lâm Đồng đề điều trị cho cháu. Lê Minh Quang cũng cam kết trong vòng 3 năm sẽ trị khỏi bệnh cho cháu T, nếu không sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho gia đình.

Chị C.K khẳng định, con của chị trước đây chỉ chậm phát triển ngôn ngữ nói, mọi biểu hiện khác đều như bao đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, thời điểm gặp Lê Minh Quang với những thủ thuật tâm lý Quang gieo rắc vào đầu gia đình chị những lo lắng về các điểm bất thường trên cơ thể cháu như đề cập ở trên.

Ban đầu, chị C.K không tin và phản đối việc đưa cháu đi chữa trị nhưng trong vòng 2 năm, với chiêu trò “mưa dầm thấm lâu”, liên tục có những lời lẽ về một tương lai u ám của cháu, cùng những lời cảnh báo như “nếu không chữa sớm thì nguy hiểm sau này”, “không chữa bây giờ thì sau này hối không kịp” khiến gia đình chị C.K bị sập bẫy của Lê Minh Quang để rồi quyết định giao con để gã đưa lên Lâm Đồng từ đầu năm 2017.

Chi phí ban đầu mà gia đình chị C.K phải chi cho Quang để chữa bệnh cho con là 50 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Quang yêu cầu gia đình phải trả 75 triệu đồng/tháng và từ năm 2019 đến năm 2022 số tiền mà Quang yêu cầu gia đình chị C.K phải trả để chữa bệnh cho con là 100 triệu đồng/tháng.

Để tạo lòng tin với gia đình, Quang còn kê khai từng khoản chi để phục vụ việc ăn ở, chữa bệnh cho cháu T như tiền thuê nhà, thuê người… lên đến hơn 80 triệu đồng/tháng. Để rồi về sau này, gia đình đau đớn phát hiện những khoản chi mà Quang nói đều không đúng sự thật.

Khi nhận và đưa cháu T. lên Lâm Đồng chữa bệnh, Lê Minh Quang cũng giấu nhẹm địa chỉ cụ thể nơi cháu T. sẽ ở và chữa bệnh. Quang bảo rằng, phác đồ điều trị của Quang là phải để trẻ cách ly hoàn toàn với bố mẹ. Nếu bố mẹ biết địa chỉ vì thương nhớ con sẽ tìm đến, khi ấy trẻ sẽ theo bố mẹ về rồi ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Mọi thông tin, hình ảnh về con gia đình chỉ được Quang thông báo qua điện thoại.

Chiếc xe Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích sử dụng để chở cháu T. cùng hũ tro cốt được cho là của cháu N.L.M.Q ra Thừa Thiên - Huế giao cho gia đình vào tháng 3/2022.

Đó cũng là lý do từ năm 2017 đến tháng 3/2022, gia đình chị C.K chỉ được gặp con có 2 lần, trong đó có một lần vào tháng 2/2018, khi ấy gia đình xin đưa cháu T. về nhà ăn Tết trong khoảng thời gian 1 tuần và khi ấy cháu không có bất thường nào trên cơ thể.

“Sau quãng thời gian gửi con cho ông Quang, thi thoảng gia đình có điện thoại để nói chuyện với cháu nhưng thấy lời cháu nói diễn đạt chưa được suôn sẻ va vấp lung tung. Lúc ấy gia đình vẫn nghĩ cháu chưa giỏi về ngôn ngữ. Tuy nhiên, qua sự việc xảy ra và qua những lời kể của cháu sau này gia đình mới nghi ngờ những cuộc điện thoại đó đều có ông Quang ngồi bên cạnh gây áp lực với cháu khiến cháu lo sợ nên cháu nói mới bị vấp. Hiện khi về nhà cháu ăn nói lưu loát chỉ thi thoảng bị nói ngược”, chị C.K chia sẻ.

Nhói lòng lời kể của cháu bé 9 tuổi với mẹ

Trong suốt thời gian gửi con cho Lê Minh Quang chữa bệnh, gia đình chị C.K luôn tin tưởng con mình sẽ được Quang chăm rất kỹ càng đúng như lời gã từng nói với gia đình rằng: “Tôi thương cháu còn hơn mẹ thương con”.

Do đó, suốt 5 năm, gia đình không mảy may nghi ngờ Lê Minh Quang cho đến ngày 28/3/2022 gã gọi điện cho chồng chị C.K và nói rằng, gã có nhận điều trị một cháu bé cũng ở Thừa Thiên - Huế nhưng không may cháu chết vì COVID-19 nên phải thiêu, mang tro cốt ra cho gia đình và có mang cháu T. theo ra Huế.

Lúc ấy, linh tính của người mẹ khiến chị C.K tức tốc đến nhà bố mẹ Lê Minh Quang ở đường Nguyễn Bính (TP Huế) để đưa con về.

Gia đình chị C.K đang nhờ luật sư tư vấn để sớm hoàn tất đơn tố giác Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích (còn có tên khác là Tuyết) do có hành vi bạo hành, đánh đập cháu T. trong lúc được gia đình gửi lên Lâm Đồng điều trị tự kỷ, chậm phát triển.

Khi đưa con về nhà, gia đình chị C.K phát hiện cháu T. có vài chục vết sẹo bất thường nằm trên nhiều vị trí trên cơ thể như đầu, mắt, tai, miệng và cả chân tay… nên có chụp những vết sẹo đó lại và nhắn tin cho Quang qua mạng xã zalo để hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Sau đó, gia đình chị C.K quyết định đưa con đến một bệnh viện hàng đầu ở Thừa Thiên - Huế để chụp chiếu và khám tổng quát toàn thân và đau đớn phát hiện con mình từng bị gãy chân và gãy 2 ngón út ở 2 bàn tay.

Điều đáng nói là lúc cháu T. bị gãy ngón tay hay ngón chân Quang đều giấu nhẹm và không báo cho gia đình chị C.K. Càng đau lòng hơn, khi gia đình chị C.K dò hỏi cháu T. thì đươc cháu trả lời rằng, tất cả những vết sẹo trên cơ thể cháu đề là do bị Lê Minh Quang đánh bằng nhiều vật dụng khác nhau như dùng tay không, dùng chày hoặc dùng gậy. Riêng hai ngón tay út bị gãy, cháu T. kể với mẹ rằng bị ông Quang dùng chày đánh gãy, còn chân bị gãy là do cháu đi xe đạp tự ngã không liên quan đến ông Quang.

Cháu T. còn kể với mẹ rằng, từng bị ông Quang dùng vòi hoa sen đánh đến mức gãy cả vòi hay có lần ông Quang đánh cháu T. chảy máu còn bắt cháu vào nhà vệ sinh vặn nước nóng để dội nên vết thương. Hay có lần chỉ vì ăn chậm mà cháu T. bị ông Quang đánh vào miệng, chảy máu môi và đến giờ môi cháu T. vẫn còn sẹo.

Kinh khủng hơn, cháu T. còn kể cho mẹ biết: “Mỗi lần con không ngủ được thầy Quang bắt con quỳ trong nhà vệ sinh nhai gạo sống và nuốt mẹ ạ. Lúc thầy Quang không có ở nhà, con ăn chậm, cô Tuyết (tức bà Châu Thị Thu Bích) lấy tay đánh vào mặt con. Khi ở khách sạn thầy cô bắt con ngủ một mình nên con sợ lắm, thầy Quang ở cùng với cô Tuyết, con buồn lắm mẹ à”.

“Sau khi trở về với gia đình, cháu T. đã đi học cùng các bạn và được thầy cô đánh giá phát triển bình thường. Tuy nhiên, hiện mỗi lần nhắc đến ông Quang con tôi vẫn có những biểu hiện rất sợ hãi, cháu nói với tôi là thầy Quang ác lắm mẹ ạ”, chị C.K cho hay.

Trên cơ thể cháu T chi chít vết sẹo sau quãng thời gian dài ở với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích.

Chị C.K nói: “Những lời kể của con như dao cứa vào tôi, giày xéo cả tâm can, bên cạnh ông Quang còn có bà Bích mà tôi không hiểu tại sao bà ấy cũng là phụ nữ, cũng có con gái bị tự kỷ nhờ ông Quang giúp chửa bệnh (qua lời ông Quanh nói với chị C.K) mà bà Bích không hề thương xót, lên tiếng trước những đứa trẻ bị ông Quang bạo hành. Là phụ nữa sao bà Bích lại đồng loã với những hành động dã man này, những vết thương trong lòng con tôi và trên thân thể của con tôi đến bao giờ mới lành. Tôi sẽ quyết tâm lấy lại công bằng cho con. Hiện gia đình tôi đang nhờ luật sư tư vấn để hoàn thiện đơn tố giác ông Quang và bà Bích để kịp thời gửi lên Công an tỉnh Lâm Đồng".

Còn nhiều uẩn khúc cần làm rõ

Liên quan đến việc gia đình anh N.H.N (SN 1977, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gửi con là cháu N.L.M.Q (SN 2019) cho Lê Minh Quang đưa lên Lâm Đồng chữa bệnh nhưng đau đớn nhận lại hũ tro cốt, tối 20/9, ông Vũ Văn Diến - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị đã nhận được quyết khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và hiện đang thực hiện các thủ tục phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT theo trình tự của pháp luật.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, hiện đơn vị cũng đang mời đại diện gia đình cháu N.L.M.Q lên để làm việc nhằm xác minh, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT.

Cũng liên quan đến vụ án này, chị C.K chia sẻ, thời điểm ông Lê Minh Quang nhận cháu N.H.Q.M để chữa bệnh thì cháu T. (con trai chị C.K) cũng đang được ông Quang điều trị và hai cháu này được ông Quang cho ở cùng một nhà.

“Cháu T. có kể với tôi, từng thấy thầy Quang dùng cây gậy chống nạng đánh đập em N.H.M.Q vì khóc nhè”, chị C.K thuật lại.

Chị C.K cũng xác nhận, cán bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Thừa Thiên - Huế làm việc với gia đình chị để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ việc của cháu N.L.M.Q.

Lê Minh Quang hứa hẹn với gia đình các nạn nhân rằng, nếu tin tưởng giao con cho gã đưa lên Lâm Đồng chữa bệnh thì gã sẽ cho các cháu ở trong biệt thự độc lập, có sân vườn rộng, thuê người chăm sóc riêng nhưng thực tế Quang chỉ thuê một căn nhà cấp 4 ọp ẹp ở TP Bảo Lộc để làm nơi lưu trú và điều trị bệnh cho các cháu.

"Tất cả sự việc hôm cháu Q. mất mà con tôi nhìn thấy và cả quá trình điều trị theo phác đồ chẳng giống ai cùng những hành vi bạo hành của ông này với trẻ và cả những tin nhắn ông Quang nhắn tin cho tôi đều đã được công an thu thập”, chị C.K cho biết.

Cũng liên quan đến vụ án kể trên, gia đình các nạn nhân và nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích với tội danh “xâm phạm, thi thể, mồ mả và hài cốt” thì cơ quan công an cũng cần điều tra, làm rõ nhiều uẩn khúc bên trong sự việc, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu N.L.M.Q và cũng cần làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Minh Quang.

Đồng quan điểm với ý kiến kể trên, luật sư Nguyễn Ngọc Anh - Công ty Luật TNHH Leadconsult cũng cho rằng, vụ án có nhiều bất thường cần được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Anh, cơ quan điều tra cần làm rõ cháu bé có mắc COVID-19 hay không. Nếu cháu bé mắc bệnh, việc điều trị được thực hiện như thế nào, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

Luật sư phân tích: "Theo quy định, người mắc bệnh COVID-19 có trách nhiệm phải thông báo cho cơ sở y tế ở địa phương. Trường hợp cháu bé đang trong cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh mà mắc bệnh và tử vong cũng phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng và phải báo cho gia đình biết nguyên nhân tử vong và các giải pháp trước đó đã thực hiện.

Việc cháu bé mắc bệnh, tử vong do COVID-19 ông Lê Minh Quang không báo cho cơ quan chức năng mà vội vã hoả thiêu thi thể của cháu rồi đưa tro cốt ra Thừa Thiên - Huế mới báo cho gia đình là vấn đề bất thường, cần phải làm rõ.

Trường hợp những thông tin mà ông Lê Minh Quang đưa ra là không đúng sự thật, cháu bé tử vong không phải là do mắc bệnh, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi xâm phạm đến tính mạng của trẻ em.

Nếu kết quả xác minh cho thấy cháu bé tử vong do bị hành hạ, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm phạm đến tính mạng của cháu bé, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra theo quy định của pháp luật".

Ngày 3/3, gia đình anh N.H.N (TP Huế) giao con trai cho ông Lê Minh Quang chữa trị bệnh chậm phát triển với số tiền là 200 triệu đồng mỗi tháng và phải ứng trước 600 triệu đồng. Vài ngày sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N. là cháu bé bị mắc COVID-19, đang phải điều trị. Tiếp đó, ông thông báo cháu bé khỏe lại, gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên vì con lên cân, cần trang phục cỡ lớn hơn. Thế nhưng, khoảng 11h ngày 27/3/2022, vợ chồng ông Lê Minh Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ tro cốt, nói là của con trai anh chị. Sau đó, gia đình anh N. có đơn thư gửi Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra những bất thường liên quan đến sự việc nêu trên.