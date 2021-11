Giúp người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, anh rể và em vợ ngồi tù

(VTC News) -

Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Trang (29 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 24/7/2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu kiểm tra nhà số 2K (Lô 10) Bùi Viện, phường Hòa Cường Nam, phát hiện 8 người Trung Quốc đang lưu trú nhưng không có thị thực, nhập cảnh trái phép Việt Nam.

8 người này gồm Wang Chao Feng (28 tuôi), Lin Qing Chi (44 tuổi), Wang Pei Shan (27 tuổi), Long Zhi Yong (29 tuổi), Wang Ping Zhong (32 tuổi), Wang Dong (31 tuổi), Zhan Ai Yan (32 tuổi) và Wang Yuan Zhong (37 tuổi).

Tuấn và Trang tại phiên xét xử ngày 19/11.

Kết quả điều tra cho thấy, qua giới thiệu của Nguyễn Thị Kim Trang, Trần Nhật Minh Tuấn (là anh rể Trang) quen biết ông Chen Hailin (tên khác là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc).

Cuối tháng 6/2020, A Xưng liên hệ với Tuấn, nhờ thuê nhà tại Đà Nẵng cho Wang Chao Feng (28 tuổi) và Lin Qing Chi (44 tuổi, cùng trú huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Tuấn hẹn gặp Wang Chao Feng và Lin Qing Chi, dẫn đi thuê nhà số 82 Sơn Thủy Đông 3, phường Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn) do chị Lê Thị Thủy làm chủ với giá 20 triệu đồng/tháng.

Biết 2 người Trung Quốc này không có giấy tờ cư trú hợp pháp (hộ chiếu, thị thực) nhưng vì tiền hoa hồng, Tuấn nói với chị Thủy là hộ chiếu, thị thực đang gửi đi gia hạn, khi nào nhận lại thì đưa chị Thủy đi đăng ký tạm trú.

Sau khi thuê nhà, Wang Chao Feng và Lin Qing Chi lần lượt đưa Wang Pei Shan, Long Zhi Yong, Wang Ping Zhong, Wang Dong, Zhan Ai Yan, Wang Yuan Zhong về đây ở. Biết sự việc này, chị Thủy liên hệ với Tuấn, yêu cầu chấm dứt việc cho thuê nhà.

Thời điểm này dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt, Tuấn bàn với Trang đưa nhóm người Trung Quốc đến thuê nhà số 2K Bùi Viện, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu của anh Nguyễn Trung Vinh.

Giá thuê nhà 30 triệu đồng/tháng nhưng Tuấn báo lại cho nhóm người Trung Quốc là 40 triệu đồng/tháng để ăn chênh lệch 10 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/7/2020, anh Vinh yêu cầu Trang, Tuấn giao giấy tờ của khách thuê nhà để đăng ký tạm trú với công an phường. Lo sợ bị phát hiện, Trang liên hệ với Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng báo cáo nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp tại nhà 2K Bùi Viện nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, Tuấn và Trang khai nhận hành vi tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Tuấn 6 năm tù, Trang 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, đồng thời phạt bổ sung 2 bị cáo lần lượt 15 và 10 triệu đồng.