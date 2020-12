Giới thiệu dự án căn hộ khách sạn Sun Square Bãi Cháy.

Dự án Sun Square được quy hoạch với diện tích 1200m2 nằm trên tuyến đường Soi Sim - Vạ Cháy, thuộc KĐT Sinh thái sân vườn Cái Dăm. Sun Square sở hữu 4 mặt tiền thoáng rộng và tầm nhìn đắt giá 360 độ không giới hạn hướng ra thành phố năng động. Cũng từ “tọa độ vàng” – nơi giao cắt của 7 tuyến đường, cư dân tương lai có thể kết nối nhanh chóng với các khu vực trung tâm của Hạ Long.

Tòa tháp Sun Square cao 10 tầng, bao gồm 1,5 tầng hầm, 2,5 tầng khối đế shophouse, 60 căn hộ cao cấp, 4 căn thông tầng duplex, cùng hệ thống tiện ích dành riêng cho cư dân. Phong cách kiến trúc mang âm hưởng phương Tây sang trọng thanh lịch là sự lựa chọn để các chủ nhân tương lai tìm cho mình không gian sống đẳng cấp và tinh tế. Dự án sở hữu mặt ngoài ấn tượng với sắc màu nổi bật cùng hệ ban công độc đáo, kiêu sa.

Các căn hộ trong dự án được bố trí mặt bằng linh hoạt từ 1-3 PN đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng và quy mô gia đình. Phong cách thiết kế đề cao sự gần gũi với thiên nhiên với mặt bằng phân chia không gian hợp lý và hệ cửa kính kịch sàn mở góc nhìn 180 độ giúp tăng tiết diện tiếp xúc với không gian xung quanh.

Không chỉ hội tụ tiêu chuẩn thiết kế dành cho chung cư cao cấp: trần cao 3,3m, hành lang rộng 1,8m và trang thiết bị sang trọng, ưu thế vượt trội của sản phẩm căn hộ Sun Square là 100% các phòng ngủ, bếp, khách đều sở hữu mặt thoáng, tối ưu hóa sự đối lưu không khí và nguồn sáng tự nhiên. Cùng với đó, Sun Square bàn giao thiết bị vệ sinh cao cấp Bravat (Đức) và hệ thống điện thông minh ứng dụng công nghệ “một chạm” tối tân.

Được quy hoạch bài bản với số lượng sản phẩm hạn chế, Sun Square rất phù hợp cho những chủ nhân kiếm tìm cuộc sống đầy đủ tiện ích nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên, an toàn và thuận tiện. Trong bán kính 200m là các trường học các cấp (trường mầm non Ngôi sao, trường mầm non quốc tế, trường cấp 1,2,3 Bãi Cháy..), siêu thị Vinmart; Trong bán kính 2km là bệnh viện Bãi Cháy, chợ Cái Dăm, trung tâm hành chính, siêu thị Lotte, rạp chiếu phim CGV, biển Bãi Cháy,…

Dự án dự kiến bàn giao vào Quý IV/2021.

Dự án Sun Square hiện áp dụng chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách mua căn hộ tại dự án với gói vay 0% lãi suất trong vòng 18 tháng: ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn (lên tới 06 tháng sau khi bàn giao). Khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ, được chiết khấu dòng tiền 12%. Trong trường hợp không chọn phương án vay vốn, khách hàng sẽ được nhận chiết khấu 8% trực tiếp vào giá sản phẩm. Chỉ từ 270 triệu, khách hàng đã có hội sở hữu căn hộ đẳng cấp tại dự án Sun Square.