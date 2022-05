Giới sao Hollywood 'chia phe' vì vụ kiện Johnny Depp và Amber Heard

Theo Page Six, hầu hết người nổi tiếng đều theo dõi phiên xét xử vụ kiện tụng giữa hai ngôi sao lớn của showbiz, một bên là tài tử Cướp biển vùng Caribbean khét tiếng, bên còn lại là mỹ nhân có gương mặt "tỷ lệ vàng".

Trong lúc theo dõi từng diễn biến vụ kiện tụng, một số ca sĩ đã chọn phe cho mình. Diễn viên Drew Barrymore từng nói đây là vụ kiện điên rồ, sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng cũng như các nghệ sĩ khác, sao phim Charlie's Angel chỉ đưa ý kiến sau khi theo dõi vụ kiện sát sao.

Amber Heard khóc khi cho rằng Johnny Depp vu khống mình đại tiện trên giường. (Ảnh: EPA)

Lực lượng hùng hậu ủng hộ Johnny Depp

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Ego Death tại Anh ngày 12/5, Chris Rock mang vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard ra làm miếng hài. Nam danh hài đặc biệt nhấn mạnh đến vụ Depp cáo buộc vợ cũ đại tiện trên giường.

Theo LADBible, nam danh hài thể hiện rõ quan điểm đứng về phía Johnny Depp khi nói trước đám đông: "Hãy tin mọi phụ nữ, ngoại trừ Amber Heard".

Nam danh hài liên tục thắc mắc hành động của Amber Heard, gần như tin tưởng tuyệt đối Amber Heard bằng những câu như "Cô ấy đang làm gì vậy? Đại tiện trên giường chồng? Cô ấy ổn không?".

Johnny Depp và Amber Heard liên tục vạch mặt nhau trước tòa. (Ảnh: New York Post)

Trong khi đó, Ireland Baldwin gọi Amber Heard là kẻ khủng khiếp khi theo dõi phiên tòa giữa sao phim Aquaman và chồng cũ.

"Vấn đề là tôi biết rõ những người phụ nữ như Heard. Họ thao túng và sử dụng vẻ yếu đuối của mình để đóng vai nạn nhân. Họ khiến thế giới chống lại đàn ông, sống trong xã hội nơi mà họ xem đàn ông là kẻ tồi tệ", con gái lớn của Alec Baldwin viết trên trang cá nhân.

Joe Rogan lại "lên án" Amber Heard trong podcast The Joe Rogan Experience. Nam diễn viên gọi Heard là phụ nữ điên rồ và những cáo buộc của cô ấy phần lớn không đúng sự thật.

"Tôi dõi theo phiên tòa và cảm thấy câu chuyện này quá đáng sợ. Tại sao còn xuất hiện nhiều người chỉ biết thao túng như vậy? Tôi nghĩ xã hội cần chấm dứt điều đó", nam diễn viên nói.

Về phía Bill Burr, nam diễn viên hài nói rằng anh không nhất thiết phải xem phiên tòa vì bản thân ủng hộ Depp 100%. Anh cho rằng mọi người nên xin lỗi Depp nếu Amber Heard thua kiện.

"Theo những gì tôi thấy, Amber Heard đang bị phá hủy. Nếu Depp vạch trần được Heard nói dối, thì những người trước đây chỉ tin lời cô ấy phải lên tiếng xin lỗi", Burr nói trong Monday Morning Podcast.

Theo New York Post, sự ủng hộ của Jennifer Aniston dành cho Johnny Depp lại tinh tế hơn. Nữ diễn viên bắt đầu theo dõi tài khoản của tài tử Cướp biển vùng Caribbean sau khi vụ kiện diễn ra. Cô đang lặng lẽ dõi theo vụ kiện trị giá 50 triệu USD .

Chỉ vài người ủng hộ Amber Heard

Theo Page Six, hiện có rất ít nghệ sĩ đứng về phía Amber Heard. Nhưng gần đây, diễn viên Howard Stern phải chỉ trích Johnny Depp vì "hành động quá khích của anh ấy tại phiên tòa".

Trong chương trình SiriusXM, Howard Stern nói: "Lý do Depp làm vậy trên tòa vì cậu ấy biết người hâm mộ luôn ủng hộ mình. Tôi nghĩ Johnny Depp là người tự ái và tính toán. Cậu ấy muốn đưa mọi thứ lên TV và thuyết phục người khác mình là người đàn ông tuyệt vời nhưng thực ra không phải vậy".

Stern nói Johnny Depp đang diễn xuất quá mức trong phiên tòa. Ngôi sao gạo cội cho rằng tài tử Fantastic Beasts không nên đưa điều này lên sóng livestream với bất kỳ hình thức nào.

Ellen Barkin là ngôi sao hiếm hoi chịu xuất hiện trước tòa án để làm chứng cho Amber Heard. Nữ diễn viên Big Easy chịu làm chứng vì đồng cảm với Heard. Ngôi sao 68 tuổi cáo buộc từng bị Johnny Depp lạm dụng trong thời gian họ hẹn hò.

Trong phiên tòa Johnny Depp kiện The Sun, Barkin từng ra tòa khẳng định người yêu cũ ném chai rượu trong khách sạn chỉ vì ghen tuông vô cớ. Thời điểm đó, Depp tuyên bố những lời Barkin (người mà nam diễn viên hẹn hò năm 1994) đưa ra là sai sự thật.

Johnny Depp và Amber Heard đưa ra nhiều bằng chứng tố nhau trước tòa. (Ảnh: NPR)

Phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard vừa đưa ra xét xử trở lại ngày 16/5. Vụ việc ngày càng gay cấn khi đôi bên tiếp tục tung những bằng chứng vạch mặt nhau nhằm mục đích hạ bệ tình cũ. Đáng chú ý nhất, Heard liên tục phủ nhận việc đại tiện trên giường. Cô đồng thời khẳng định Johnny Depp gây áp lực để nhà sản xuất loại cô khỏi Aquaman 2.

"Anh ta cố gắng khiến tôi bị sa thải. Tôi đã nhìn thấy các email, văn bản yêu cầu chuyện này", cô nói nhưng không đưa ra chi tiết văn bản đó là gì.

Heard đồng thời than thở rằng chẳng biết cuối cùng thời lượng cô xuất hiện trong Aquaman and the Lost Kingdom (2023) là bao nhiêu. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sau lùm xùm với chồng cũ, thật khó để tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu siêu anh hùng.

"Tôi đã chiến đấu rất vất vả mới có thể tiếp tục tham gia bộ phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", nữ diễn viên nói về dự án phim mới.