Giờ xuất hành tuổi Thân năm Mậu Tuất cho năm mới thuận lợi

(VTC News) - Xuất hành đầu năm mới là một trong những tục lệ được người Việt coi trọng, với mong muốn cầu duyên, cầu tài, khởi động năm mới nhiều may mắn.

Những việc thực hiện lần đầu tiên trong những ngày đầu năm mới rất được người Việt quan tâm, với quan niệm những việc này sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn, thuận lợi của cả năm. Thường người ta coi ngày mùng 1 Tết là ngày Đại Cát và chọn ngày này để xem giờ cũng như hướng xuất hành phù hợp.

Giờ xuất hành tuổi Thân năm Mậu Tuất.

Trong số những giờ hoàng đạo để xuất hành, nên chọn giờ sớm nhất để dành thời gian cho nhiều công việc khác của năm mới.

Có 6 giờ hoàng đạo có thể chọn sau khi đã chọn hướng xuất hành đầu năm 2018. Dưới đây là giờ xuất hành đẹp cho tuổi Thân năm Mậu Tuất:

Giờ Tý: Từ 23 đến 1 giờ. (Kỵ tuổi Ngọ. Hợp tuổi Thìn, Thân, Sửu).

Giờ Mùi: Từ 13 đến 15 giờ. (Kỵ tuổi Sửu. Hợp tuổi Mão, Hợi, Ngọ).

Giờ Ngọ: Từ 11 đến 13 giờ. (Kỵ tuổi Tý. Hợp tuổi Dần, Tuất, Mùi).

Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành vẫn có thể xuất hành tốt, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành.

Những ngày xuất hành tốt đầu năm 2018 (Thứ - Dương lịch – Âm lịch)

Thứ sáu 16/2/2018 1/1/2018

Chủ nhật 18/2/2018 3/1/2018

Thứ ba 20/2/2018 5/1/2018

Thứ tư 21/2/2018 6/1/2018

Chủ nhật 25/2/2018 10/1/2018

Thứ tư 28/2/2018 13/1/2018

Những ngày xấu tránh Xuất hành đầu năm 2018 (Thứ - Dương lịch - Âm lịch)

Thứ bảy 17/2/2018 2/1/2018

Thứ hai 19/2/2018 4/1/2018

Thứ sáu 23/2/2018 8/1/2018

Thứ bảy 24/2/2018 9/1/2018

Thứ hai 26/2/2018 11/1/2018

Thứ ba 27/2/2018 12/1/2018

Ngoài ra, từ lúc 00h ngày mùng 1 được tính là thời khắc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất. Hướng xuất hành được tính từ nơi gia chủ ở so với hướng muốn đến. Do đó, để cầu mong tài lộc vượng phát năm 2018, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, nên đi về hướng Nam, sau đó đi tiếp các nơi khác. Còn muốn cầu may mắn, niềm vui, điều cát lành thì nên đi về hướng Đông Bắc, sau đó mới đi sang các hướng khác.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chưa được khoa học chứng minh cụ thể.

