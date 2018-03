Chủ tịch hội phụ huynh: 'Ông Thuận nhiều lần ép cô N. phải quỳ xuống'

(VTC News) - Sau khi cô N. cùng hiệu trưởng nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa, một phụ huynh đồng ý ra về nhưng ông Thuận vẫn khăng khăng nhiều lần ép cô N. phải quỳ xuống xin lỗi.

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh, theo lời kể của ông ông Phạm Hữu Vốn, Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh tiểu học Bình Chánh, ngày xảy ra sự việc, ngoài ông Thuận còn có một số phụ huynh khác làm việc với cô N.

Dù ông Vốn và thầy hiệu trưởng đề nghị lập biên bản sự việc nhưng ông Thuận cùng các phụ huynh khác không đồng ý.

Sau khi cô N. cùng hiệu trưởng nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa, một phụ huynh đồng ý nên ra về nhưng ông Thuận vẫn khăng khăng nhiều lần ép cô N. phải quỳ xuống.

Theo lời một số phụ huynh có con theo học tại trường Bình Chánh, sau khi cô giáo phải quỳ xuống, ông Thuận còn tỏ ra huênh hoang cho rằng đụng đến con ông là phải như vậy và sẽ không để yên chuyện này.

"Giờ chuyện này ở cả cái xã Nhựt Chánh ai cũng biết hết, không ai chấp nhận nổi hành động làm nhục cô giáo của phụ huynh này", chị Trang, một phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh bức xúc.

Chiều ngày 7/3, trả lời VTC News, ông Đặng Thanh Phương, chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An) cho biết, hiện địa phương không thể nêu bất cứ quan điểm gì khi chưa có kết luận thanh tra của huyện.

"Hiện tại chúng tôi không thể nêu bất cứ quan điểm nào cho sự việc này. Dự kiến tuần sau sẽ có kết luận thanh tra về sự việc, lúc đó huyện sẽ tổ chức họp báo công khai, mời các cơ quan báo chí cũng như người dân đến để thông báo về sự việc", ông Phương nói.

Trường tiểu học Bình Chánh.

Hiện tại, Đảng ủy xã Nhựt Chánh đang kiểm tra xem ông Võ Hòa Thuận có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng hay không và làm rõ nguyên nhân.

Một cán bộ UBND xã Nhựt Chánh chia sẻ, sự việc ông Thuận ép cô giáo quỳ xin lỗi ảnh hưởng rất nhiều đến xã, gây ra thông tin không tốt cho mục tiêu phấn đấu trong năm của địa phương.

Được biết, trước đây, ông Thuận từng là cán bộ tư pháp của một xã ở huyện Thủ Thừa. Sau đó ông nghỉ việc và về sinh hoạt Đảng tại chi bộ tại ấp 6 (xã Nhựt Chánh).

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT Long An cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của ban giám hiệu trường, của bảo vệ khi không can thiệp kịp thời, để gây ra tình trạng mất trật tự, an ninh tại trường học.

