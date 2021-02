Giám sát, xem kế hoạch tuần tra chuyên đề CSGT TP.HCM thế nào?

(VTC News) -

Mới đây, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong thời gian qua, CSGT TP.HCM đã áp dụng các hình thức công khai kế hoạch chuyên đề.

Kế hoạch chuyên đề được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PC08 (địa chỉ truy cập: http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn); niêm yết tại trụ sở các Đội/Trạm CSGT; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật để giúp cho người dân theo dõi và giám sát các hoạt động của lực lượng CSGT.

Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an TP.HCM lập chốt đo nồng độ cồn tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, huyện Bình Chánh.

Theo PC08, ngày 28/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 67 về việc quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, tại Điều 10 của Thông tư này quy định về những việc người dân giám sát Công an nhân dân (bao gồm CSGT) trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Thông tư số 67/2019/TT-BCA được ban hành với mục đích là nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm các quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; cản trở, chống người thi hành công vụ; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Phòng PC08, Công an TP.HCM cho biết .