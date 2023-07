Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình bác tin đồn bị 'vỡ nợ' hơn 100 tỷ đồng

Thời gian gần đây, dư luận tại TP Đồng Hới xôn xao câu chuyện ông Đinh Quang Hiếu (SN 1963) – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình - bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc, vì chơi chứng khoán, bất động sản dẫn đến "vỡ nợ" hơn 100 tỷ đồng.

Ông Đinh Quang Hiếu.

Theo tìm hiểu, ông Đinh Quang Hiếu sinh năm 1963 nên phải đến tháng 4/2024 mới đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tuy nhiên, việc ông này nghỉ hưu khi còn gần 1 năm công tác khiến cơ quan bất ngờ, dư luận hoài nghi.

Tin đồn còn cho rằng, các chủ nợ thuê dân "xã hội" nhiều lần đến tận nhà quấy phá, buộc gia đình ông Hiếu phải trình báo công an để can thiệp.

Trả lời báo chí việc này, ông Đinh Quang Hiếu cho biết lý do ông về hưu là vì sức khỏe không đảm bảo, hơn nữa Tỉnh ủy Quảng Bình cũng có chỉ đạo ai không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì xin nghỉ nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kế cận. "Tôi đã có tuổi, nhiều bệnh nên không có động lực làm việc, do đó viết đơn xin nghỉ, không vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng hay trình diện công an", ông Đinh Quang Hiếu khẳng định.

Ngoài việc xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Đinh Quang Hiếu cũng xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình.

Đơn xin nghỉ hưu và xin thôi tham gia Ban Chấp hành của ông Hiếu đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 13, diễn ra ngày 5/7 thống nhất đề nghị Trung ương đồng ý cho ông Hiếu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng.

Trước khi có đơn xin thôi việc, ông Đinh Quang Hiếu đã có đơn xin nghỉ phép dài ngày. Công việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình được giao lại cho 2 Phó giám đốc điều hành.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)