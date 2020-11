Giám đốc Hàn Quốc sát hại bạn thân, phi tang xác thế nào?

Theo kết quả điều tra ban đầu, Jeong In Cheol khai nhận do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc nên một mình ra tay sát hại đồng hương Han Tong Duk, phi tang xác, bỏ xác nạn nhân vào vali màu hồng và túi nilon.

Nghi phạm Jeong In Cheol .

Cụ thể, việc kinh doanh không suôn sẻ, Jeong In Cheol bị nợ nần nhiều người. Trong đó Jeong In Cheol có nợ Han Tong Duk nhiều tỷ đồng và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 26/11, Jeong In Cheol chủ động hẹn gặp Han Tong Duk tại công ty để nói chuyện, giải quyết khoản nợ và Han Tong Duk lái xe hơi hiệu KIA đến công ty của Jeong In Cheol.

Tại đây, Jeong In Cheol đã rủ Han Tong Duk uống bia nói chuyện. Do Jeong In Cheol chủ động bỏ một loại thuốc mê vào trong bia cho Han Tong Duk uống nên sau đó nạn nhân mệt mỏi nằm thiếp đi. Lúc này, Jeong In Cheol ra tay sát hại đồng hương rồi phi tang nạn nhân.

Sau khi giết chết bạn đồng hương, Jeong In Cheol lấy chiếc ô tô của nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn. Nghi phạm bị bắt khi đang trốn ở chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền (Quận 2, TP.HCM).

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.