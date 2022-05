Giải thưởng khủng cùng nhiều tiết mục ấn tượng trong sự kiện tri ân Century City

(VTC News) -

Sự kiện được diễn ra tại khuôn viên dự án (Long Thành, Đồng Nai) với quy mô lớn lên đến hơn 3.500 khách mời.

Sự kiện diễn ra với quy mô lớn cùng nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

Khánh thành công viên độc đáo nhất Long Thành

Sau gần 2 năm triển khai thần tốc, hiện hạ tầng dự án, các công trình tiện ích và một số dãy shophouse, nhà phố đã được xây dựng hoàn chỉnh, góp phần tạo nên diện mạo khang trang và hiện đại cho khu đô thị Century City.

Đặc biệt, công viên Century Park được quy hoạch ngay trung tâm dự án với một số dịch vụ đẳng cấp như: Quảng trường 12 cung hoàng đạo, hồ cảnh quan và biểu diễn nhạc nước về đêm, nhà hàng – café sân vườn và điểm ấn tượng nhất là khu tái hiện những kỳ quan kiến trúc thế giới cũng khoác lên mình sức sống mới, xanh mát và lung linh ánh đèn về đêm. Để những hạng mục này được vận hành, chào đón cư dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm và check-in, Kim Oanh Group đã chính thức khánh thành công viên trong ngày 28/05.

Công viên trung tâm Century Park chính thức được khánh thành.

Cùng ngày, một số sản phẩm nhà phố liên kế cũng được bàn giao cho khách hàng, mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư với tiềm năng tăng giá lớn, khai thác kinh doanh đón đầu dự án sân bay quốc tế Long Thành – giai đoạn 1 hoạt động trong năm 2025.

Nhằm gia tăng chất lượng sống, mang đến không gian xanh mát và tạo thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí cho các gia đình đa thế hệ, du khách cũng như tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh, Kim Oanh Group sẽ tiếp tục đầu tư nhiều dịch vụ tiện ích tại dự án trong thời gian tới như: hồ bơi, khu vui chơi, café cá koi, sân bóng đá và các hoạt động ngoài trời…

Tri ân hàng chục tỷ đồng cho khách hàng Century City

Không chỉ trao tay khách hàng những sản phẩm chất lượng, giàu triển vọng an cư và đầu tư tại trung tâm “thành phố sân bay” Long Thành, Kim Oanh Group còn chia sẻ lợi nhuận cùng khách hàng qua các chính sách ưu đãi bán hàng trước đó. Hấp dẫn nhất là loạt giải thưởng tri ân khách hàng trong sự kiện với tổng giá trị lên đến 20 tỷ đồng, gồm: 1 xe Mercedes-Benz GLC300, 2 xe Toyota Camry, 2 xe Hyundai Tucson, 20 xe Honda SH, 20 xe Honda Air Blade, 30 Ipad Pro cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Trong phần bốc thăm may mắn, không khí sự kiện diễn ra vô cùng kịch tính, những khoảng khắc hồi hộp đan xen hạnh phúc vỡ oà khi những khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của những phần quà có giá trị lớn. May mắn nhất là anh N.N.C đã trúng giải đặc biệt của chương trình - xe Mercedes-Benz GLC300. Đây cũng chính là khách hàng đã đồng hành cùng nhiều dự án tiềm năng của Kim Oanh Group trong hơn 5 năm qua.

Khách hàng N.N.C may mắn trúng giải đặc biệt - xe Mercedes-Benz GLC300.

Phấn khởi chia sẻ tại sự kiện, anh N.N.C cho biết anh rất vui và cảm ơn Kim Oanh Group tổ chức chương trình ý nghĩa để anh có cơ hội nhận được giải thưởng lớn đến như vậy. “Những sản phẩm của Kim Oanh Group rất tiềm năng và có giá trị, dễ sinh lời, dễ chuyển nhượng lại cùng rất nhiều chương trình ưu đãi lớn nên sắp tới anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kim Oanh Group ở những dự án tiếp theo”, anh N.N.C nhấn mạnh thêm.

“Nhằm chia sẻ giá trị lợi nhuận cùng khách hàng, Kim Oanh Group đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi và chiết khấu lớn qua mỗi đợt mở bán. Sự kiện tri ân khách hàng ngày hôm nay với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỷ đồng cũng không nằm ngoài mục đích này, đó cũng thay cho lời cảm ơn chân thành của Tập đoàn gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng Century City trong thời gian qua”, Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kim Oanh Group chia sẻ tại sự kiện.

Bùng nổ cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc

Hoà cùng sức nóng của loạt phần quà giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu như: Đàm Vĩnh Hưng, Văn Mai Hương, Đông Hùng… còn giúp sự kiện bùng nổ và hấp dẫn hơn nữa.

Sự kiện bùng nổ với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Hơn 3.500 khách mời được hoà vào không khí sôi động qua những ca khúc đặc sắc như: Hello, tiếng gió xôn xao, vinh quang đang chờ ta… cùng những tiết mục nghệ thuật ấn tượng, những màn biểu diễn được dàn dựng công phu và đầu tư kỹ lưỡng: The Century Symphony - Khúc giao hòa thế kỷ hay tiết mục trình diễn nghệ thuật bắn pháo hoa ấn tượng…

Song song hoạt động kinh doanh và chia sẻ giá trị lợi nhuận, thực hiện trách nhiệm với khách hàng trong mỗi dự án do Tập đoàn phát triển, Kim Oanh Group còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng qua Quỹ Khởi sự từ tâm với nhiều chương trình thiết thực, phủ rộng khắp 47/63 tỉnh thành với tổng ngân sách lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Kim Oanh Group trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến những em học sinh, sinh viên vượt khó, chị em phụ nữ đơn thân, hỗ trợ xây cầu, xây nhà, xây lớp học… trên địa bàn huyện Long Thành, tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng.