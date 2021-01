Giải mã lý do khiến Phương Nam River Park được giới đầu tư săn đón

(VTC News) -

Vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đẳng cấp, pháp lý rõ ràng, mức giá phải chăng… là những điểm cộng đắt giá khiến Phương Nam River Park được giới đầu tư săn đón và trở thành tâm điểm của thị trường BĐS tỉnh Bến Tre.

Là một trong những dự án trọng điểm được hình thành trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Phương Nam River Park nhanh chóng “lọt vào mắt xanh” của các nhà đầu tư. Giới kinh doanh địa ốc sành sỏi đều có chung một nhận định, dự án Phương Nam River Park sở hữu quá nhiều lợi thế để trở thành điểm sáng thu hút nhà đầu tư.

Vị trí chuẩn tiềm năng sinh lời

Phương Nam River Park tọa lạc tại mặt tiền tỉnh lộ 884, Trung tâm thành phố Bến Tre. Đây được xem là khu vực đáng sống bậc nhất thành phố. Dự án có hệ thống giao thông thuận tiện, đường Tỉnh lộ 884 kết nối về khu công nghiệp, phà Tân Phú đi Chợ Lách và đường nối liền các tỉnh Miền Tây, có trục đường nhánh kết nối của cầu Rạch Miễu 2. Nhờ vậy, cư dân Phương Nam River Park có lợi thế kinh doanh với 2 mặt tiền của tỉnh lộ 884, mở rộng, tăng giá trị đầu tư sinh lời.

Phương Nam River Park: “Điểm sáng” tại Bến Tre được nhà đầu tư săn đón

Bao quanh dự án là rất nhiều những khu du lịch nổi tiếng của tỉnh như Khu du lịch An Khánh, Khu du lịch The Island Lodge Thới Sơn, Khu du lịch Bến Tre Garden Farmstay, Khu du lịch Forever Green Resort. Đó cũng là lý do, nếu “rót tiền” vào Phương Nam River Park, nhà đầu tư sẽ mở ra cơ hội kinh doanh tốt cho khách hàng sở hữu. Đặc biệt là khách hàng kinh doanh các dịch vụ: ẩm thực, vật phẩm lưu niệm, nhu yếu phẩm, dịch vụ giải trí.

Không chỉ vậy, vì dự án nằm ở khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện di chuyển tới các khu vực hành chính, trường học, bệnh viện… sẽ tạo nên khả năng thanh khoản cao vì đáp ứng đúng nhu cầu của người dân hiện đại.

Tiện ích nội khu – ngoại khu đắt giá

Dự án Phương Nam River Park ra đời với mục tiêu kiến tạo nên một phong cách sống mới thời thượng và đẳng cấp cho người dân tỉnh Bến Tre. Do đó, dự án tích hợp chuỗi tiện ích vô cùng ấn tượng.

Sinh sống tại Phương Nam River Park, cư dân không còn phải mất thời gian, di chuyển xa xôi, mà sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu chỉ cách nơi ở vài bước chân. Trong khuôn viên dự án có công viên cây xanh, đường chạy bộ, khu tập thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng,… Với mô hình khép kín này, nhu cầu sinh hoạt của người dân dù ở lứa tuổi nào, giới tính nào cũng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Phương Nam River Park – Phố thương mại kinh doanh sầm uất.

Về tiện ích ngoại khu, dự án nằm liền kề những địa điểm chính như các trường cao đẳng, trung cấp nghề chỉ cách khoảng 800m, chợ Tân Thành 700m. Ngoài ra, Phương Nam River Park còn kề cận bến xe, siêu thị Coopmark và kết nối vào trung tâm Thành phố Bến Tre chỉ 10 phút di chuyển,v.v…. Tất cả những yếu tố này giúp cho cuộc sống của người dân ở đây trở nên vô cùng thuận tiện, dễ dàng.

Thiết kế xanh ấn tượng

Một trong những khác biệt lớn mà Phương Nam River Park tạo ra cho đời sống của cư dân khi lựa chọn dự án chính là bởi việc kiến tạo nên một môi trường sống xanh, trong lành – một yếu tố vô cùng cần thiết trong bối cảnh môi trường đang ngày càng ô nhiễm hiện nay.

Không để người dân phải sống trong cảnh “bê tông hóa”, tù tùng, chật chôi, dự án có nhiều mảng cây xanh như công viên nội khu, công viên ven sông, vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo bộ với hệ thống an ninh khép kín đảm bảo mọi sinh hoạt ngày thường của cộng đồng dân cư. Không gian sống xanh với thảm thực vật này sẽ cải thiện sức khỏe cho người dân, đẩy lùi bệnh tật.

Pháp lý rõ ràng, minh bạch

Yếu tố pháp lý là một trong những tiêu chí tối quan trọng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi quyết định “xuống tiền” cho một dự án. Và chủ đầu tư của Phương Nam River Park hoàn toàn tạo ra sự thuyết phục.

Dự án có pháp lý minh bạch, rõ ràng. Nhà đầu tư, khách hàng sẽ được cấp sổ hồng riêng, có giá trị sở hữu lâu dài. Phương Nam River Park là dự án hiếm hoi gần trung tâm thành phố cấp sổ và cho đăng kí hộ khẩu.

Không gian sống xanh, hiện đại tại khu đô thị kiểu mẫu Phương Nam River Park

Mức giá mềm so với chất lượng, chính sách hỗ trợ hấp dẫn

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hùng (TP.HCM), một trong những nhà đầu tư “rót tiền” vào Phương Nam River Park nhận định: “Cả chuyên gia và những người kinh doanh địa ốc đều đánh giá cao thị trường BĐS tỉnh Bến Tre. Bởi đây là một thị trường đầy tiềm năng, hấp dẫn và đang được hưởng lợi đón sóng đầu tư. Dự án Phương Nam River Park lại nằm ở vị trí trung tâm, đắc địa bậc nhất của tỉnh. Thế nhưng mức giá của Phương Nam River Park khá mềm so với lợi thế vị trí và tiềm năng sinh lời. Có lẽ chính điều này đã khiến cho dự án được các nhà đầu tư săn đón”.

Phương Nam River Park đang gấp rút hoàn thiện, bàn giao dự kiến Quý IV/2021

Với hàng loạt những “điểm cộng đắt giá”, không quá khó hiểu khi Phương Nam River Park có tính thanh khoản cao, bàn giao nhà hoàn thiện cao cấp, sổ hồng riêng, có giá trị sở hữu lâu dài. Ngoài ra, chủ đầu tư hỗ trợ cư dân bằng việc đưa ra phương thức thanh toán hợp lý. Trong đó ngân hàng Seabank hỗ trợ tới 90% giá trị sản phẩm trong 20 năm với lãi suất từ 8,5%, chính sách chiết khấu lên tới 9% cho khách hàng, chính sách tặng vàng lên tới 5 chỉ/ giao dịch.

Sắp tới tại sự kiện tri ân, khách hàng tham dự có cơ hội trúng thưởng giải thưởng cao nhất là xe ôtô Mercedes C200 qua hình thức bốc thăm. Tại buổi công bố sản phẩm Phương Nam River Park, khách hàng có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị gồm xe máy Honda SH, Air Blade, Iphone 12, tivi, quà tặng gia dụng chờ đón những tân cư dân tương lai.