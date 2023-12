Giải cứu thành công cô gái 19 tuổi leo lên nóc tòa nhà 25 tầng định tự tử

(VTC News) -

Khoảng 6h45’ ngày 7/12, một cô gái bất ngờ trèo lên nóc tòa tháp đôi Dầu khí Nghệ An (số 7 đường Quang Trung, TP Vinh) định tự tử.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, đánh lạc hướng và nhanh chóng khống chế, giải cứu thành công cô gái an toàn.

Cô gái đứng cheo leo trên nóc tòa nhà cao 25 tầng định tự tử

Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã đưa cô gái đến bệnh viện để chăm sóc ổn định tâm lý, sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, cô gái này sinh năm 2004, quê quán ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Rất đông người dân đứng dưới đường quan sát vụ giải cứu cô gái định tự tử

Trước đó, tại Quảng Trị, khoảng 21h45 ngày 23/5/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có một nam thanh niên có biểu hiện mất bình tỉnh, đang ngồi trên phần mái của tòa nhà 4 tầng đường Lê Qúy Đôn (phường 1, TP Đông Hà).

Ngay sau đó, đơn vị này phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP Đông Hà và Công an phường 1 có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục, triển khai các biện pháp giải cứu.

Sau hơn 1 giờ tiếp cận, lực lượng chức năng khống chế, đưa thanh niên này xuống mặt đất an toàn. Danh tính nam thanh niên sau đó được xác định là Phan Thanh T. (36 tuổi, quê ở Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Qua test nhanh, T. dương tính với các chất ma túy.