Giá vàng SJC lấy lại mốc 66 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Tại thời điểm 8h58, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức 65,35 - 66,10 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên chiều qua.

Cùng thời điểm, vàng SJC tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận được niêm yết ở mức giá 65,25 - 66 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC chạm mốc 66 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji cũng được điều chỉnh tăng 100.000 và 150.000 đồng so với chiều qua, lên mức 64,9 - 65,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệnh giữa giá mua và bán lên tới cả 1 triệu đồng/lượng.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, một trong những nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tăng kể từ đầu năm tới nay là do nhu cầu mua sắm vàng của người dân tăng trong ngày Vía Thần tài (để cầu may mắn) và Lễ tình nhân 14/2 (làm quà tặng). Trong tháng 2/2022, giá vàng trong nước tăng tới 1,85% so với tháng trước đó.

Trên thị trường thế giới, lúc 9h16 sáng nay 1/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết mức 1.902 USD/ounce, giảm 6,7 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 53 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.