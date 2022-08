Giá vàng hôm nay 31/8: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng thế giới tăng 10 USD/ounce

Trên Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.733 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đóng cửa phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới đang gánh chịu sức ép rất lớn sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell cho biết cơ quan này sẽ còn tăng thêm lãi suất trong thời gian dài để giảm lạm phát.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ.

Dữ liệu mới nhất liên quan đến lạm phát tại Mỹ cho thấy động thái tăng lãi suất của FED trong thời gian qua đang phát huy tác dụng. Cụ thể, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) đã giảm từ 6,8% trong tháng 6 xuống 6,3% trong tháng 7/2022, thấp hơn rất nhiều so với dự báo là 7,4%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ, giá vàng trong nước lại có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng giảm lần lượt là 300.000 và 250.000 đồng so với ngày hôm trước, niêm yết ở mức 65,7 và 65,75 triệu đồng/lượng mua vào; 66,5 và 66,57 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tại Phú Quý không biến động so với ngày 29/8, niêm yết ở mức 65,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Với việc giá vàng trong nước giảm nhẹ ở một số mã hàng và cơ bản duy trì mức giá của ngày hôm trước cùng với việc giá thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.743 USD/ounce (tương đương khoảng 50 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí) thì chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện là trên 17 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới có xu hướng tăng nhẹ so với phiên trước đó do nhu cầu trú ẩn an toàn bằng tiền mặt và vàng tương lai giảm, sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tuần.

Chủ tịch Fed Powell trong bài phát biểu tại hội nghị hôm thứ sáu đã giữ nguyên kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo FedWatch, có nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất huy động vốn thêm 0,75% tại cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên ban (FOMC) diễn ra vào ngày 20-9 tới.

Trong khi đó, thị trường dầu thô Nymex tăng bền vững và giao dịch quanh mức 95,8 USD/thùng. Chỉ số USD giảm đôi chút trong giao dịch giữa ngày, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt 3,121% và một số chỉ số thị trường khác cho thấy nền kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào quỹ đạo suy thoái, kéo theo ảnh hưởng toàn cầu.

Giá vàng thế giới đang hướng đến mức tăng tiếp theo đạt mức kháng cự tại 1.800 USD. Mục tiêu giảm giá trong ngắn hạn là đẩy giá vàng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc 1.686 USD với mức kháng cự đầu tiên là 1.750 USD.

Dự báo giá vàng

Theo giới chuyên gia, vàng chịu áp lực từ những tín hiệu cứng rắn đến từ Fed tại hội nghị Jackson Hole đang diễn ra.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, trong ngắn hạn, biểu đồ vàng vẫn đang suy giảm. Nhưng trong dài hạn, giá vàng tiếp tục có tiềm năng tăng vì sẽ có một số nhu cầu trú ẩn an toàn bất cứ khi nào nền kinh tế bất ổn.

Một số chuyên gia phân tích khác cho rằng, giá vàng có thể bị xuyên thủng mức 1.730 USD/ounce hay không cũng có thể phụ thuộc vào những gì ông Powell phát biểu. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi ước tính về GDP quý 2/2022 của Mỹ và dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tháng 7 được công bố vào cuối tuần.

Trong khi đó, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục xả hàng sau khi đã bán ròng hơn 10 tấn vàng trong tuần trước. Tổng cộng trong 2 phiên đầu tuần này, quỹ SPDR đã bán ra 4,63 tấn vàng, giảm mức nắm giữ về còn 984 tấn vàng.