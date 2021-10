Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng thế giới đi lùi, giá trong nước rơi tự do

(VTC News) -

Đầu ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.784 – 1.785 USD/ounce, giảm 15 USD mỗi ounce.

Giá vàng lao dốc trong ngày giao dịch cuối tuần.

Trong 24 giờ giao dịch trước khi chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới thấp nhất ở mức 1.770 USD/ounce và cao nhất là 1.800 USD/ounce.

Tuy vậy, dữ liệu thống kê từ Kitco cho thấy, giá kim loại quý này trong 30 ngày gần nhất tăng 3,35%, tương ứng mỗi ounce thêm 58,2 USD.

Theo giới phân tích, vàng giảm giá mạnh do chịu sức ép bởi đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại trên 1,619% và đồng USD tăng 0,4%, sau khi dữ liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 9. Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 đã tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, báo cáo chỉ số chi phí lao động quý II/2021 của Mỹ cho thấy mức tăng 1,3%, cao hơn mức dự báo đồng thuận của các chuyên gia là 0,9%. Điều này lại làm dấy lên kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp vào tuần tới.

Trong nước, giá vàng của Tập đoàn Doji là 57,75 - 58,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội và 57,7 - 58,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại TP.HCM.

Công ty SJC niêm yết giá vàng ở mức 57,7 - 58,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC là 57,7 - 58,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù giảm sâu trong ngày giao dịch cuối tuần (từ 50.000 – 70.000 đồng mỗi lượng) nhưng tính chung trong cả tháng 9, vàng miếng SJC vẫn tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Nhận định về tuần tới, nhiều nhà giao dịch cho rằng giá vàng có thể sẽ tăng song mức độ phụ thuộc nhiều vào chính sách của Fed sau cuộc họp tới đây và triển vọng nền kinh tế Mỹ.