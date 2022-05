Giá vàng hôm nay 30/5: Kỳ vọng tăng trong tuần mới

(VTC News) -

6h sáng nay 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.849 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, việc USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã giúp giá vàng thế giới đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua. Kết thúc tuần, thị trường đã cố gắng giữ ổn định quanh mức tâm lý quan trọng là 1.850 USD/ounce, khi USD giảm từ mức cao hồi đầu tháng, là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá vàng tuần qua đã phục hồi từ đáy.

Chỉ số USD kết thúc tuần dưới 102 điểm và giảm 3% so với mức đỉnh 20 năm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đã giảm xuống 2,74%, giảm hơn 13% so với mức cao gần đây trên 3%. Sắc đỏ trên thị trường chứng khoán cũng góp phần hồi sinh nhu cầu tài sản an toàn.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,57 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát thị trường vàng của Kitco News tuần qua cho thấy, trong số 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia, 11 người (65%) dự đoán giá vàng tăng vào tuần tới; 2 người (12%) dự báo giá vàng giảm; 4 người (23%) cho ý kiến trung lập.

570 phiếu bầu đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main. 317 người (56%) tin giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; 163 người (29%) dự báo giá vàng giảm; 90 người còn lại (16%) cho ý kiến trung lập.

Ed Moya, nhà phân tích tại sàn giao dịch trực tuyến OANDA, cho biết, vàng là một nơi trú ẩn an toàn và thị trường sẽ chứng kiến sự đột phá lớn nếu giá có thể lấy lại mức 1.885 USD.

USD có thể đối diện một đợt giảm giá vì Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã có ý định tăng lãi suất, nếu vậy, trong thời gian tới, đồng Euro có thể lấn lướt đồng USD.

Ed Moya nói thêm rằng vàng nên được hỗ trợ khi áp lực lạm phát đè nặng, tình hình COVID-19 của Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số lớn, vì vậy doanh nghiệp Mỹ tiếp tục gặp cản trở.