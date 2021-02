Giá vàng hôm nay 17/2: Trượt dốc về dưới 1.800 USD/ounce

(VTC News) -

6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.793 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới lao dốc trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên cao nhất kể từ tháng 3/2020 và chứng khoán toàn cầu cũng tiếp đà tăng kể từ thứ Năm tuần trước.

Giá vàng thế giới giảm mạnh.

Giá vàng giảm sau khi nước Mỹ công bố thông tin kinh tế tích cực và đồng tiền ảo Bitcoin tăng giá dữ dội.

Theo dữ liệu từ Cục dự trữ liên bang New York, tình hình sản xuất khu vực New York tích cực hơn so với dự báo. Theo đó, khảo sát cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh chung trong lĩnh vực sản xuất tăng lên 12,1 điểm trong tháng 2, tăng mạnh so với 3,5 điểm trong tháng 1 và 6,2 điểm theo như các dự báo.

Liên minh châu Âu (EU) cũng có khả năng sẽ quyết định thời điểm và cách thức chính phủ các nước bắt đầu thu hồi hỗ trợ cho nền kinh tế từ tháng 3 đến tháng 5, với việc triển khai vaccine trong khu vực sẽ dẫn tới sự dỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng COVID-19 và nối lại hoạt động kinh tế.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/2, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,05 triệu đồng/lượng (bán ra)

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,92 triệu đồng/lượng (bán ra).