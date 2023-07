Giá vàng hôm nay 12/7: USD suy yếu, kim loại quý được đà bật tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.933 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng do đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) rớt từ mức 103 điểm trong tuần trước xuống còn 101,9 điểm.

Đồng USD giảm giá so với rổ tiền tệ chủ yếu do các đồng tiền châu Âu mạnh lên so với đồng tiền của Mỹ.

Thị trường kim loại quý đầu tuần tương đối trầm lắng khi chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6, dự kiến sẽ tăng 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái và so với mức tăng 5,3% trong báo cáo tháng 5. Hoạt động giao dịch trên nhiều thị trường tài chính, cũng như kim loại quý, có thể nóng lên sau báo cáo CPI, đặc biệt nếu dữ liệu công bố không đúng với kỳ vọng của thị trường.

Trong thời gian gần đây, vàng bị mắc kẹt dưới mức 1.950 USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ duy trì các chính sách tiền tệ tích cực trong suốt mùa hè. Kristina Hooper, chiến lược gia trưởng thị trường toàn cầu của Invesco, cho rằng hành động giá là một yếu tố mà các nhà đầu tư nên xem xét khi xây dựng vị thế cốt lõi đối với vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 12/7, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,4 - 66,95 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 - 55,9 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1933 USD/ounce, tăng 09 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.935 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Vàng vừa tăng lên mức cao nhất 3 tuần khi giới đầu tư đang soi xét số liệu về lạm phát của Mỹ - một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đối với chính sách tiền tệ của nước này.

Trừ khi lạm phát Mỹ giảm nhanh thì vàng sẽ hưởng lợi. Ngược lại, Fed sẽ tiếp tục cứng rắn và đồng USD còn đi lên (chủ yếu so với các đồng tiền châu Á).

Về trung và dài hạn, vàng được hỗ trợ bởi một thực tế là Fed đang dần tới cuối chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó là sức cầu mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương các nước.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi xu hướng tăng giá của mặt hàng quan hệ mật thiết với vàng là dầu. Hiện OPEC+ đang cắt giảm nguồn cung dầu.

Ngọc Vy