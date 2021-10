Sinh ra trong gia đình nổi tiếng, LaToya Jackson sớm đi theo con đường nghệ thuật. Cô nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên. Trong những năm qua, cô xuất hiện nhiều với tư cách giám khảo show truyền hình thực tế ở RuPaul's Drag Race, America's Next Top Model... Năm 2018, LaToya đóng chính trong The Last Sharknado: It is About Time. Khối tài sản ròng của cô hiện ở mức 4 triệu USD. Ảnh: Getty.