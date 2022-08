Gia thế 'đáng gờm' của chàng trai sắp cưới diễn viên Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin đang là tâm điểm chú ý của công chúng Hàn Quốc. Ngày 17/8, tờ Yonhap News đưa tin nữ diễn viên và bạn trai kém 10 tuổi là Kevin Oh kết hôn vào tháng 10. Hai nghệ sĩ tổ chức hôn lễ tại Mỹ nơi gia đình Kevin Oh đang sinh sống. Lễ cưới diễn ra riêng tư và chỉ có người thân tham dự.

Gong Hyo Jin nhận được hoa cưới từ Son Ye Jin trong hôn lễ của nữ diễn viên với Hyun Bin vào cuối tháng 3. Chỉ ít ngày sau đó, Gong Hyo Jin xác nhận hẹn hò nam ca sĩ Kevin Oh. Theo Sports Chosun, dư luận Hàn Quốc đang tò mò về đám cưới của hai ngôi sao tại Mỹ.

Gong Hyo Jin - ngôi sao quyền lực

Sinh năm 1980, Gong Hyo Jin xuất hiện lần đầu vào năm 1999 với bộ phim Memento Mori. Gong Hyo Jin thừa nhận cô không thích ngoại hình của bản thân trong bộ phim đầu tiên. Nhưng dự án mở ra con đường mới cho Gong Hyo Jin. Từ đây, cô tập trung cho sự nghiệp phim ảnh dù mục tiêu ban đầu khi Gong Hyo Jin gia nhập ngành giải trí là nghề người mẫu.

Gong Hyo Jin không rập khuôn trong vai diễn. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô thích thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau. Gong Hyo Jin từng vào vai một thanh niên nổi loạn, nóng nảy trong Family Ties, giáo viên trung học hay đỏ mặt trong Crush and Blush, ca sĩ hết thời phải bươn chải để kiếm sống trong The Greatest Love hay cô gái có khả năng nhìn, nghe thấy hồn ma trong The Master’s Sun…

Gong Hyo Jin nổi tiếng với dòng phim hài lãng mạn.

Theo Ten Asian, Gong Hyo Jin được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn Hàn Quốc. Nữ diễn viên còn có biệt danh Gongbli. Cái tên lột tả nét đối lập, vừa quyến rũ, táo bạo vừa đáng yêu ở Gong Hyo Jin.

Những bộ phim nổi tiếng nhất, đạt tỷ suất người xem cao của Gong Hyo Jin có thể kể tới It's Ok, That's Love (rating trung bình là 10,4%), The Master’s Sun (18%), The Greatest Love (12%), Pasta (15,2%)…

Gong Hyo Jin mang đến cho người xem cảm giác ấm áp, thoải mái và sức sống mãnh liệt với lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc trong mỗi tác phẩm.

When the Camellia Blooms - là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Gong Hyo Jin. When the Camellia Blooms đạt tỷ suất người xem cao nhất là 23,8% cho tập cuối cùng. Theo Nielsen Korea, đây là phim truyền hình có tỷ suất người xem cao thứ hai tại Hàn Quốc trong năm 2019. Tỷ suất trung bình của tất cả tập phim là 14,83%, chỉ đứng sau The Fiery Priest của SBS.

Phim là câu chuyện về một bà mẹ đơn thân ngây thơ nhưng mạnh mẽ Dongbaek (Gong Hyo Jin). Cô gặp và yêu Yong Sik (Kang Ha Neul) - một cảnh sát tốt bụng, trung thực ở ngôi làng Ongsan.

Gong Hyo Jin đã thể hiện trọn vẹn nhân vật Gong Hyo Jin thuần khiết nhưng can đảm đối mặt với những tổn thương. Diễn xuất nhập tâm, lãng mạn của Gong Hyo Jin khơi gợi sự phấn khích và khiến người xem đắm chìm.

Kevin Oh - ca sĩ tài năng, gia thế khủng

Sau khi nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yuna công bố tin kết hôn với nam ca sĩ kém 5 tuổi, Kevin Oh và Gong Hyo Jin một lần nữa chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi yêu. Tờ Sports Chosun cho biết gia đình của Kevin Oh ủng hộ và hạnh phúc khi con trai kết hôn với Gong Hyo Jin.

Nam ca sĩ người Mỹ đã viết bức thư xúc động thông báo về kế hoạch kết hôn với Gong Hyo Jin. Kevin Oh đăng kèm ca khúc Dawn When You And I Were Sleeping do chính anh sáng tác và Gong Hyo Jin viết lời.

"Tôi đã gặp một người phụ nữ cách đây hai năm. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra chúng tôi cần nhau. Cô ấy là người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy đã trở thành một người bạn tâm giao. Chẳng bao lâu nữa tôi gọi cô ấy là vợ", Kevin Oh viết.

Anh ấy tiếp tục: "Chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới lặng lẽ vào mùa thu năm nay tại nơi tôi sinh ra. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới ở Seoul vì đó là nơi người tôi yêu sinh sống. Nhưng với những lý do cá nhân, chúng tôi quyết định tổ chức buổi lễ ở nơi có gia đình và những người thân của tôi đang sống".

Trong khi đó, công ty quản ty quản lý của Gong Hyo Jin chia sẻ: "Cô ấy đang bắt đầu một khởi đầu mới cùng Kevin Oh. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều lời chúc phúc và động viên để hai người có những bước đi quý giá cùng nhau trong cuộc đời".

Kevin Oh là người Mỹ gốc Hàn. Anh sinh ra tại Mỹ và tốt nghiệp Đại học Dartmouth thuộc Ivy League (nhóm 8 trường ưu tú, yêu cầu tuyển sinh cao và hội tụ tầng lớp tinh hoa trong xã hội).

Gong Hyo Jin và Kevin Oh gặp nhau từ năm 2020.

Một nguồn tin tiết lộ với Sports Chosun, Kevin Oh là sinh viên tài năng và từng nhận được đề nghị nhập học từ nhiều đại học khác nhau như Đại học Cornell, Đại học Dut, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Emory, Cao đẳng Boston và Đại học New York. Em trai và em gái của Kevin Oh cũng tốt nghiệp Đại học Princeton cùng Cao đẳng Dartmouth.

Nam ca sĩ nổi tiếng sau khi giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc Superstar K7. Sau đó, anh phát hành các đĩa đơn như Lovers và How Two Children, đồng thời thành lập ban nhạc Aftermoon thông qua chương trình Super Band của JTBC. Kevin Oh cũng phỏng vấn nhiều ngôi sao nước ngoài với tư cách phóng viên của Entertainment Relay.

Tờ Sports Chosun cho biết Kevin Oh là chàng trai tài giỏi, xuất thân gia đình giàu có tại Mỹ. Họ hàng bên ngoại của Kevin Oh đang kinh doanh bất động sản ở Seattle.

Trước đó, Kevin Oh tiết lộ ngôi nhà tại Mỹ thông qua MV Anytime, Anywhere phát hành tháng 2/2020. Nam ca sĩ sử dụng nhiều nội thất sang trọng, đắt tiền trong ngôi nhà. Trong khi đó, Gong Hyo Jin cũng được biết đến với khối bất động sản khổng lồ, ước tính khoảng 16,5 tỷ won (tương đương 12 triệu USD ).

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngoài việc mua nhà ở Seoul để thuận tiện phát triển công việc, Gong Hyo Jin và Kevin Oh có nhà riêng tại Mỹ. Kế hoạch quan trọng nhất của hai ngôi sao sau khi kết hôn là sinh con.