Giá cho thuê chung cư Hà Nội năm 2024 sẽ tiếp tục tăng

(VTC News) -

Mất cung cầu thị trường căn hộ

Vừa qua, thống đốc NHNN cho rằng, giải pháp lúc này đối với thị trường BĐS, đúng hơn là chung cư chính là cần điều chỉnh chính sách để tăng cung nhà ở xã hội, vì giá căn hộ dưới 25 triệu/m2 quá ít.

Theo đó, việc tháo gỡ là rất cấp bách, vì thị trường phần lớn ghi nhận phân khúc trung và cao cấp, các giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án… nên người dân dù không có nhà ở, vẫn không có cách nào để mua nhà vì giá quá cao. Vay vốn cũng không phải phương án khả thi vì với giá bán như trên, họ lo khả năng không đủ chi trả. Hết thời gian ân hạn, lãi suất thả nổi không áp giá trần, khiến người vay mua căn hộ lao vào cảnh khó khăn.

Theo như chia sẻ của bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh Hà Nội, trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn phát triển CBRE: “Với tình hình như hiện tại, dự kiến trong 1 cho đến 2 năm tới nguồn cung duy trì hạn chế nhưng nhu cầu cao sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường căn hộ chung cư Hà Nội".

Nguồn cung ở đây có, nhưng ít, chủ yếu cung lại tập trung vào căn hộ cao cấp, trung cấp dành cho cá nhân, gia đình có điều kiện. Trong khi Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển, người lao động phổ thông vẫn chiếm nhiều, nhu cầu tìm kiếm chỗ ở tăng cao, nhưng khả năng đáp ứng lại hoàn toàn không có.

Điều này dễ khiến lặp lại vòng lặp “chưa an cư khó phát triển kinh tế”. Do đó, Chính phủ bắt đầu triển khai loạt dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên khá nhiều người e ngại, bởi số lượng đề ra có thể không thực hiện theo đúng với thực tế và dự kiến. Do vậy, người lao động vẫn mang tâm lý đi thuê thay vì mua.

Giá cho thuê căn hộ Hà Nội trong tương lai ra sao?

Vậy liệu nguồn cung hạn chế như lúc này sẽ khiến giá cho thuê căn hộ Hà Nội trong năm 2024 sẽ ra sao? Dự đoán giai đoạn đầu năm 2024, có thể giá cho thuê sẽ vẫn giữ mức tăng trung bình 3 - 5%, tăng ít hơn so với năm nay. Bởi rất có thể năm 2023 là năm “bước đệm” sau dịch COVID-19, nên mức tăng có phần nhảy vọt. Cùng với đó, giá cho thuê chung cư Hà Nội giai đoạn các tháng cuối năm hiện tại cũng không có nhiều biến động quá lớn so với đầu năm.

Tuy nhiên, trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn phát triển CBRE chi nhánh Hà Nội nhận định: “Trong 1-2 năm tới, nguồn cung duy trì hạn chế trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao”. Có thể thấy, giá bán nếu tiếp tục neo ở mức cao, thì viễn cảnh căn hộ cho thuê giá rẻ, hay giảm là rất khó xảy ra. Như vậy có thể dự đoán giá cho thuê chung cư Hà Nội năm 2024 sẽ tiếp tục tăng, mức tăng trung bình không quá 10%.

Cũng theo theo trang chuyên cho thuê chung cư - Thuecanho123.com, lượng căn hộ cho thuê nằm rải rác ở khắp các quận trung tâm, huyện Gia Lâm, Hoài Đức, xong phần lớn đều xoay quanh các dự án lớn, đặt biệt là Vinhomes.

Ngoài ra các căn hộ dịch vụ trung tâm Hà Nội cho thuê cũng hoạt động với tần suất cao, nhưng không tăng đột biến như hồi 2022. Một vài môi giới khu vực Hà Nội còn cho biết, giá thuê tăng nên cũng không dễ chốt khách thuê nhanh, có căn phải mất cả tháng mới có người thuê tiếp.

Chứng kiến “sự ra đi” của hơn 1000 doanh nghiệp BĐS chỉ trong 10 tháng năm 2023, làn sóng cắt giảm nhân sự cũng xuất hiện ở các công ty lớn. Nên theo nhiều môi giới cho thuê căn hộ, họ quan ngại khi giá thuê tiếp tục tăng trong năm 2024 thì người thuê cũng mất nhiều thời gian để chốt hoặc quyết định thuê loại hình khác rẻ hơn, khó khăn cho cả khách đi thuê lẫn người cho thuê.

Tóm lại dự báo giá cho thuê chung cư Hà Nội năm 2024 sẽ tăng khoảng 3-5% giai đoạn đầu năm, tổng cả năm mức tăng trung bình không vượt quá 10%. Thông qua những nội dung này, những ai quan tâm đến thị trường căn hộ chung cư cho thuê tại Hà Nội trong tương lai tới sẽ có thêm thông tin hữu ích để đưa ra quyết định.