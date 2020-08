Giá Bitcoin hôm nay 23/8: Bitcoin tăng nhẹ, nhiều tiền ảo rực sáng

Theo đó, lúc 6h30 ngày 23/8, giá Bitcoin giao dịch trên CoinDesk đang ở mức 11.684 USD, tăng 1,34%, tương đương mỗi coin thêm 154,9 USD.

Thị trường diễn biến tích cực, giá Bitcoin tăng mạnh, kéo vốn hóa lên khá cao.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin cao nhất ghi nhận được ở 11.697 USD, và thấp nhất là 11.393 USD.

Theo CoinMarketCap, khối lượng Bitcoin giao dịch trong khoảng thời gian trên là 20,3 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận mức 215,7 tỷ USD.

Dù chưa phá vỡ ngưỡng 12.000 USD song việc Bitcoin liên tục giao dịch trên mức 11.500 USD trong nhiều ngày liên tiếp khiến giới phân tích tin rằng tiền ảo phổ biến và giá trị nhất thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo nhà phân tích thị trường Antoni Trenchev, Bitcoin có thể chạm mức 50.000 USD vào cuối 2020 do nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và các tổ chức ngày càng quan tâm đến tiền ảo trong khi Bitcoin bị giới hạn nguồn cung. Đồng thời, tiền ảo này cũng đang dần trở thành nơi trú ẩn an toàn trước biến động của kinh tế thế giới do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và địa chính trị thế giới.

Đáng chú ý, Bitcoin tuy chưa được công nhận chính thức song nhiều quốc gia vẫn đang quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa chỉ định nhà kinh tế nổi tiếng Kazushige Kamiyama làm giám đốc bộ phận giám sát nghiên cứu về tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Kamiyama sẽ quản lý mảng thanh toán và bù trừ của BOJ, nghiên cứu cùng với các ngân hàng khác về tiền kỹ thuật số và đồng tiền kỹ thuật số quốc gia...

Tương tự Ủy ban chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) ngày 30/7 cũng cho biết họ dự tính sẽ trao một hợp đồng cho công ty phân tích blockchain CipherTrace - công ty duy nhất hỗ trợ chuỗi blockchain của Binance và tất cả token phát hành trên đó, bao gồm cả Binance Coin (BNB).

Trong nước, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Bộ Tài chính) mới đây có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Nhiệm vụ của Tổ nghiên cứu gồm nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Những giờ qua không chỉ Bitcoin diễn biến tích cực mà hàng loạt đồng tiền kỹ thuật số khác cũng tăng tốc với tốc độ chóng mặt.

Chainlink – “ngôi sao tăng trưởng” thời gian gần đây tiếp tục gây chú ý với mức tăng 13,55 lên 16,1 USD, vốn hóa mức 5,6 tỷ USD, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 2 tỷ USD.

Neo và Cosmos, hai tiền ảo đang đứng thứ 17 và 19 trên bảng xếp hạng 20 tiền ảo giá trị nhất thị trường tăng 13,4% và 12,5% lên lần lượt 18,98 USD và 6,39 USD, vốn hóa ghi nhận mức 1,3 tỷ USD và 1,29 tỷ USD.

Tiền ảo Ethereum sáng nay giao dịch mức 395 USD, tăng 1,3%, vốn hóa mức 44,3 USD.

Ripple tăng 1,5% lên 0,284 USD, vốn hóa tạm ghi nhận mức 12,8 tỷ USD.

Nhóm các tiền ảo Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Cardano, Binance Coin… tăng dưới 2%.

Tổng vốn hóa toàn thị trường sáng nay ghi nhận mức 364 tỷ USD, khối lượng giao dịch đạt 88,3 tỷ USD.