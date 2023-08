Ghế thừa nhiều, giá vé máy bay dịp 2/9 vẫn cao ngất ngưởng

(VTC News) -

Hơn 5.300 chuyến bay nội địa với hơn 1 triệu chỗ ngồi dịp lễ 2/9

Trả lời VTC News, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay các hãng khai thác hơn 5.300 chuyến bay.

Tổng số vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa dịp lễ này hơn 1 triệu chỗ, tăng 20% so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, riêng Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 - 5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các hãng khai thác hơn 5.300 chuyến bay, tổng số vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa dịp lễ này hơn 1 triệu chỗ, tăng 20% so với ngày thường. (Ảnh minh hoạ).

Tại thị trường nội địa, các hãng cũng xác định nhu cầu đi lại phần lớn vẫn tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...

“Tính tới ngày 18/8, các hãng báo cáo mới bán được khoảng 40% số ghế ở những chặng cao điểm, như từ Hà Nội và TPHCM đến Phú Quốc, Bình Định, Côn Đảo. Trong khi đó, đường bay trục Bắc - Nam (Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM) mới bán được từ 30 - 40% số vé; các đường bay còn lại thấp hơn với tỷ lệ vé đã bán chỉ từ 25 - 40% số ghế bán ra”, ông Đinh Việt Thắng cho biết.

Về giá vé, ông Thắng cho biết, dù dịp Quốc khánh giá vé máy bay có tăng cao gấp rưỡi, thập chí gấp đôi ngày thường và cũng tương đương với giai đoạn cao điểm hè vừa qua (chỉ vào ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ). Mức giá các hãng đang bán ra vẫn trong khung giá trần cho phép.

Cụ thể, giá vé máy bay trên chặng TPHCM - Hà Nội ngày 1/9, Vietjet bán vé giá từ 1,6 triệu đồng/chiều, còn chặng Hà Nội - Nha Trang cùng ngày Vietnam Airlines bán vé giá từ 2 triệu đồng/chiều. Giá này cao hơn ngày thường, nhưng tương đương với những ngày cao điểm dịp hè vừa qua.

Sẵn sàng các phương án phục vụ hành khách

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 1 - 4/9. Do đó, các hãng hàng không xây dựng lịch bay dịp lễ này kéo dài từ ngày 31/8 tới hết ngày 5/9.

Theo đánh giá của các hãng bay, những năm gần đây, giá vé máy bay nội địa các dịp cao điểm như lễ, Tết đang có những sự thay đổi so với trước đây. Vào thời điểm trước nghỉ lễ từ 1 - 2 tháng, giá vé máy bay nội địa thường đạt mức cao nhất. Sau đó, khoảng 15 ngày trước nghỉ lễ, giá vé sẽ đột ngột giảm mạnh.

Điều này dẫn tới tâm lý của nhiều người là chờ sát ngày đi mới đặt vé máy bay, thay vì đặt từ sớm như trước đây. Do vậy, rất có thể lượng khách những ngày sát kỳ nghỉ lễ sẽ tăng so với thời điểm hiện nay.

Trước dự báo trên, ông Đinh Việt Thắng cho biết thêm, Cục Hàng không sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu người dân về vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, từ đó sẽ phối hợp với các hãng hàng không để lên kế hoạch tăng chuyến nếu nhu cầu tăng cao.

“Tuy nhiên, đến sáng 20/8, Cục Hàng không chưa nhận được đề xuất tăng chuyến của bất kỳ hãng hàng không nào. Hiện nay lượng vé trống của các hãng bay còn đến hơn 40% số ghế ở tất cả các đường bay. Nếu lượng khách tăng, các hãng đề xuất tăng chuyến, Cục sẽ điều tiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9”, ông Thắng khẳng định.

Cục Hàng không Việt Nam và các hãng bay cũng khuyến nghị hành khách mua vé trên website, ứng dụng di động, các phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để không mua phải vé giả, vé bị nâng giá.

Các hãng bay, cảng vụ hàng không cũng khuyến khích hành sử dụng các hình thức làm thủ tục (check-in) để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay (Ảnh: Minh hoạ).

Các hãng bay, cảng vụ hàng không cũng khuyến khích hành sử dụng các hình thức làm thủ tục (check-in) để hạn chế xếp hàng, tránh tập trung đông người tại sân bay, tiết kiệm thời gian như check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động, qua các Kiosk check-in tại sân bay hay Auto check-in (làm thủ tục tự động), Telephone check-in của các hãng.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, thời điểm hiện tại lượng khách đi lại trên các chuyến bay rất thấp. Lịch cao điểm hè năm nay được xác định đến hết ngày 15/8, nhưng thực tế từ đầu tháng 8 tới nay lượng khách đã trở về mức bình thường, xem như đã kết thúc cao điểm.

Hiện mỗi ngày Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đón từ 620 - 640 chuyến bay đến và đi, nhưng lượng khách rất thấp. Số lượng ghế trống trên hầu hết các chuyến bay chiếm khoảng hơn 30%, chưa ngày nào sân bay đón lượng khách vượt quá 100.000.

"Để sẵn sàng phục vụ khách tốt nhất, sân bay Nội Bài đã lên các phương án về tổ chức phân luồng, nhân sự trực đảm bảo cung ứng dịch vụ, giải tỏa khách nhanh nhất nếu có lượng khách tăng đột biến”, ông Trần Hoài Phương nói.