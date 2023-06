(VTC News) -

Ghé quán bò lá lốt được Michelin đề xuất, khách nước ngoài 'săn lùng'

Khởi nghiệp từ công thức của mẹ

Sáng cuối tuần thong dong chạy dọc đường Võ Văn Tần, quận 3, chúng tôi bị cuốn hút bởi mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra từ quán Cô Liêng, quán ăn nhỏ có tuổi đời gần 30 năm vừa được Michelin đề xuất.

Quán Cô Liêng nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3.

Chủ quán - bà Trần Thị Kim Liêng (71 tuổi) cho biết, quán mở bán được gần 30 năm. Khoảng 3 năm đầu mở quán, bà Liêng bán ở hẻm chợ ve chai, sau đó chuyển đến đường Võ Văn Tần cho đến bây giờ.

“Hồi đó, mẹ tôi bán phở gà Dậm Cát, truyền nghề cho tôi nhưng mà tôi không theo. Lúc ấy, mẹ mới dạy tôi làm bò lá lốt cơ bản. Sau khi buôn bán, từ công thức của mẹ, tôi tự thay đổi, hoàn thiện món ăn cho hợp khẩu vị của thực khách. Kể từ lúc đó, quán rất đông, ai ăn cũng khen”, bà Liêng nói.

Bà chủ quán Trần Thị Kim Liêng bên khung ảnh lưu lại những khoảnh khắc với thực khách nước ngoài từng ghé quán. (Ảnh: Huỳnh Phong)

Thực đơn của quán Cô Liêng khá đa dạng món, giá dao động từ 45 - 135.000 đồng. Theo nữ chủ quán, món bò lá lốt, bò mỡ chày là món thực khách ưa chuộng hơn cả. Phần bò lá lốt được quán tẩm ướp rất đậm đà, bên trong phần thịt không bị khô, ăn kèm với bò lá lốt gồm phần rau to, đồ chua, kimchi, bánh tráng và bún. Phần nước chấm tạo nên linh hồn món ăn là mắm nêm được chủ quán pha theo công thức đặc biệt.

Món ăn được ưu chuộng ở quán Cô Liêng. (Ảnh: Huỳnh Phong)

Trong suốt thời gian kinh doanh, bên cạnh việc tạo ra món ăn ngon chiều lòng thực khách thì an toàn thực phẩm luôn là yếu tố bà Liêng đặt lên hàng đầu. Từ nguồn nguyên liệu đến quy trình làm ra miếng bò lá lốt thơm phức, tất cả đều được chủ quán chọn lựa kỹ càng.

“Thời điểm qua Tết âm, lá lốt rất hiếm, tìm mua có phần khó khăn. Tuy có nguồn mối cung cấp nhưng nhiều khi không đủ tôi phải ra chợ Bến Thành mua bổ sung. Thịt bò và rau các mối bỏ cho quán phải ngon, tươi thì tôi mới lấy”, bà Liêng chia sẻ.

Nâng niu từng kỷ niệm với khách

Bước vào quán, thứ làm chúng tôi ấn tượng hơn cả là chiếc khung ảnh khá to chứa hơn 50 bức ảnh to nhỏ in màu treo trịnh trọng phía bên hông quán.

“Đây có thể nói là niềm tự hào của tôi, bên trong là những kỷ niệm khó phai từ lúc tôi còn trẻ buôn bán cho tới giờ. Mỗi khoảnh khắc đều được tôi lưu giữ lại ở đây. Có nhiều đầu bếp, người nổi tiếng đến ăn, họ rất quý tôi. Ngoài ra còn có một đoàn ẩm thực châu Âu đến đây quay từ lúc tôi mới dọn hàng ra bán cho đến khi trời tối”, nữ chủ quán nói.

Những bức ảnh cùng thực khách được bà Liêng lưu giữ lại, đặt trang trọng tại quán.

Trước khi được Michelin vinh danh, bà Liêng chia sẻ, quán từng được Mark Wiens - Youtuber nổi tiếng về ẩm thực chọn vào “Top 25 món phải ăn ở Sài Gòn 2015”.

“Cũng nhờ cậu này mà quán được nhiều du khách nước ngoài ghé ăn. Lúc cậu ấy đến tôi cũng không biết là ai, tôi chỉ dùng hành động để nói chuyện với cậu ấy và phục vụ như bao thực khách khác”, bà Liêng kể.

Sau 30 năm buôn bán, kỷ niệm của bà Liêng với khách hàng đếm không xuể. Bà chủ kể, “nhiều Việt kiều về nước ăn hay nói đùa rằng 'về Sài Gòn mà không ghé quán cô Liêng ăn bò lá lốt là không sành điệu. Mà quán cô Liêng là phải có chữ G nha'. Tôi nhớ nhất là hai ông bà người Nhật gần 80 tuổi rồi đến đây ăn, một lúc sau đến nói với tôi rằng 'hai vợ chồng chúng tôi ăn xong thì thấy rất ngon, giống y chang lời người ta nói về quán'. Nghe xong tôi vỡ òa hạnh phúc”.

Bài báo phỏng vấn Mark Wiens - Youtuber nổi tiếng về ẩm thực, chọn 25 món phải ăn ở Sài Gòn (năm 2015) trong đó có quán Cô Liêng được nữ chủ quán lưu giữ.

Là khách hàng thân thiết của quán, bà Nguyễn Hiếu Thảo (ngụ quận 3) cho biết: “Tôi ăn ở đây trên 22 năm rồi, từ hồi cô chủ với tôi đều còn trẻ. Bò lá lốt ở đây rất ngon. Rau ăn kèm ở đây rất nhiều, ăn thoải mái, sạch sẽ, yên tâm”.

Theo bà Liêng, hiện bà không thường xuyên có mặt ở quán vì lý do sức khỏe. Một tuần, thỉnh thoảng nữ chủ quán sẽ ghé thăm đôi ba lần. Quán do chị Mộng Thúy (cháu bà Liêng) đứng ra quản lý, điều hành.

Chị Thúy cho hay, hiện quán chỉ bán tại chỗ và cho khách mua mang đi, chưa đăng ký trên các ứng dụng gọi đồ ăn online.

