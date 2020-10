GFC: Công ty diệt mối uy tín hàng đầu Việt Nam

Thương hiệu Pest247 Control: Pest247

Với hơn 18 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành Pest Control, Diệt mối GFC luôn lấy uy tín - trách nhiệm là giá trị cốt lõi và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Khi đến với GFC, quý khách sẽ được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình từ việc lựa chọn những phương pháp phù hợp như diệt mối "hóa sinh" không độc hại, không ô nhiễm môi trường, không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt,...

Kế thừa và phát huy những tinh túy của GFC, cùng với đó là kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên sâu các vấn đề về gây hại do mối gây ra, dịch vụ diệt mối tận gốc Pest247 đã xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu sâu rộng và cập nhật liên tục về thói quen, tập quán cũng như yếu điểm của các loài mối gây hại, từ đó đưa ra cách thức kiểm soát một cách tối ưu và linh hoạt nhất.

Bên cạnh đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn và độ hiệu quả của tất cả các phương pháp kiểm soát với người, vật nuôi và môi trường. Đặc biệt, để phục vụ khách hàng tốt nhất, Pest247 cũng chuyên biệt hóa từng khách hàng với những giải pháp ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, môi trường làm việc và môi trường sống.

Uy tín

Mặc dù là một công ty bản địa, nhưng GFC luôn có vị thế trong lĩnh vực diệt mối, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong và ngoài nước. Lãnh đạo và nhân viên cốt cán có hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành, mặc dù GFC chỉ chính thức thành lập từ năm 2010, luôn đem lại hiệu quả tối đa và đặc biệt an toàn cho môi trường cũng như con người.

Phương châm hoạt động kế thừa những tinh hoa từ các nước, sau đó điều chỉnh, cải tiến sao cho phù hợp với điều kiện trong nước, từ đó cung cấp chương trình kiểm soát dịch hại đạt sự hài lòng của khách hàng với lượng hóa chất sử dụng tối thiểu cùng chi phí vô cùng hợp lý.

Phạm vi hoạt động phủ rộng khắp cả nước, trên đất liền cũng như trên biển, cùng với bề dày kinh nghiệm, GFC đã trở thành thương hiệu quen thuộc với khách hàng. Hiện công ty đã và đang tiếp tục khẳng định mình với tinh thần luôn sáng tạo, cải tạo tìm hướng đi mới để ngày càng lớn mạnh, phát triển trong lĩnh vực này.

Đào tạo chuyên nghiệp

GFC Group hoàn thành tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động, do tổ chức ISO CERT xác nhận cho việc cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, chuyên nghiệp và chất lượng. Bên cạnh đó, nhân viên của GFC được đào tạo chuyên nghiệp, áp dụng những máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế, đạt nhiều chứng nhận như AIB, BRC, HALAL, GMP, HACCP,… trong các nhà máy thực phẩm, dược phẩm, hóa chất; Chứng nhận Phòng chống mối của Đại Học Nông Lâm; Chứng nhận kiểm soát chuột và động vật gây hại; Chứng nhận An toàn trên cao; Chứng nhận vận hành máy móc, an toàn phòng cháy chữa cháy; Chứng nhận của Viện sốt rét – côn trùng – kí sinh trùng TW...