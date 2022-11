Flane - Sức hút từ sự thời thượng, phóng khoáng và trẻ trung

Phong cách thời thượng với tính ứng dụng cao

Thời điểm được thành lập cũng đồng thời là lúc dịch bệnh COVID-19 bắt đầu khởi phát ở Trung Quốc lan rộng ra, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành nghề ở Việt Nam trong đó có thời trang. Sở dĩ, trước đây phần lớn thị trường nước ta phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Nhận thấy những nhược điểm tồn tại của các thương hiệu kinh doanh sản phẩm được nhập trực tiếp từ thị trường Trung Quốc về kiểu dáng, chất liệu, form dáng,... Thời trang Flane mong muốn đưa đến tay người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm thời trang có tính ứng dụng cao, tôn lên những đường nét đặc trưng của người con gái Việt Nam.

Trang phục là thứ đặc trưng nhất thể hiện một phần tính cách và con người của người mặc nên việc chọn lựa trang phục sao cho phù hợp, chỉn chu nhất cũng cần được đặc biệt chú trọng. Đằng sau mỗi một bộ sưu tập của Flane đều là sự tỉ mỉ, chăm chút của nhà thiết kế trong từng đường nét. Vì vậy, để cho ra mắt những mẫu váy áo đẹp nhất cần mất rất nhiều thời gian và công sức.

Thị trường thời trang thiết kế trong nước đang phát triển nhanh với nhiều thương hiệu mới. Tuy nhiên, từ những ngày đầu tiên, Flane hướng tới yếu tố cốt lõi để tồn tại là sản phẩm bao gồm sự tinh tế từ thiết kế, sự chỉn chu về phom dáng (form) và sự cao cấp từ chất liệu.

Đội ngũ thiết kế Flane luôn lựa chọn chất liệu cao cấp nhất cho những sản phẩm của mình, kiểm soát chặt chẽ về thông số sản phẩm để đảm bảo phom dáng cho ra sản phẩm hoàn thiện, thể hiện hết được ý tưởng của nhà thiết kế.

Flane mong muốn mang đến cho thị trường thời trang những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành dễ tiếp cận nhất.

Để giải quyết được bài toán chất lượng tốt trong từng chất liệu, từng đường kim mũi chỉ nhưng vẫn đảm bảo được giá thành phù hợp với thị trường, đội ngũ thiết kế và sản xuất của Flane đã tính toán rất nhiều phương án để giảm các chi phí phụ, giảm thiểu lãng phí để ưu tiên chi phí cho chất liệu làm tăng giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Tạo ra sự hài lòng trong trải nghiệm khách hàng

Vài năm trở lại đây, thị trường thời trang có dấu hiệu bão hòa khi ngày càng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu thời trang mới. Trong bối cảnh khó khăn này, Flane có những chiến lược và hướng đi để không chỉ tồn tại mà còn có thể lớn mạnh như hiện tại. Bí quyết ở đây chính là tạo ra sự hài lòng với trải nghiệm đến từ khách hàng.

Điều này được chứng minh qua việc có đến 50% khách hàng mỗi ngày là khách hàng cũ quay lại với Flane. Hướng đi tiếp theo của Flane vẫn ưu tiên chăm sóc các khách hàng đã và đang tin tưởng ủng hộ, đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm để có thêm nhiều khách hàng quen thuộc hơn nữa.

Flane - Be Yourself, Love Yourself

