Festival Chí Linh - Hải Dương 2023: Xây dựng thương hiệu văn hóa đặc sắc

(VTC News) -

Đây là lễ hội văn hóa lớn lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Chí Linh, Hải Dương. Sự kiện nhằm giới thiệu tinh hoa của đất và người Chí Linh - Hải Dương tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của các giá trị văn hoá truyền thống lâu đời của mảnh đất lịch sử này.

Thông qua chuỗi sự kiện, Festival sẽ là nền móng khởi đầu quan trọng để thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương có bước phát triển mới về dịch vụ du lịch. Đồng thời, đây là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư, làm thay đổi diện mạo ngành du lịch cả về chất và lượng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố và tỉnh Hải Dương.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đánh trống khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023. (Ảnh: Báo Quốc tế)

Phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện, ông Trần Đức Thắng, Ủy viênTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Thành phố trong việc tổ chức Chương trình Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 nhằm từng bước xây dựng một thương hiệu văn hoá đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hoá căn cốt của dân tộc; thể hiện sức sống, sức lưu truyền, lan toả của tinh hoa văn hóa dân tộc; tạo cơ hội để kết nối di sản văn hoá từ các địa phương trong cả nước.

"Tôi tin tưởng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thân thiện và hiếu khách của người Hải Dương, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, du lịch Chí Linh, du lịch tỉnh Hải Dương sẽ phát triển và định vị rõ nét hơn giá trị điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định.

Theo Ban tổ chức, đêm Khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 sẽ là sự kiện đầy ý nghĩa, nhiều sắc màu với chủ đề “Tinh hoa hội tụ và tỏa sáng khát vọng”, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Âm vang nguồn cội”, “Tinh hoa hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”.

Các đại biểu và nhân dân dự lễ khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Festival còn là nơi hội ngộ, giao lưu văn hóa các làn điệu hát văn (Chí Linh), hát then (dân tộc Tày, TP Lạng Sơn), Soọng Cô (dân tộc Sán Dìu, huyện Lục Nam, Bắc Giang); quan họ (Bắc Ninh)…

Trong mỗi chương là sự đan xen giữa âm nhạc, ca khúc, thơ ca, lời bình cùng với sự xuất hiện của những màn trình diễn hát, múa và diễn xuất sống động, hoành tráng. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Sân khấu sử dụng các thiết bị công nghệ biểu diễn và tương tác hiện đại hàng đầu thế giới, kết hợp âm thanh, ánh sáng với các màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khuôn khổ của chương trình lễ khai mạc có màn bắn pháo hoa tầm thấp, pháo hoa xoay. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng” diễn ra trong 11 ngày tại 3 địa điểm gồm: Quảng trường Sao Đỏ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc; Khu di tích quốc gia Đền Sinh - Đền Hóa.

Diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10, Festival Chí Linh - Hải Dương gồm nhiều chương trình phong phú và đặc sắc như chương trình đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao với sự tham gia của 2023 phụ nữ Chí Linh (phối hợp tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023); chương trình "Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương"; chương trình Carnaval: Lung linh sắc màu tuổi thơ; tham gia biển diễn đường phố với 21 xe mô hình lớn trình diễn 12 con giáp; sự kiện trải nghiệm “Trung thu Việt Nam” và trưng bày cặp bánh Trung thu kỷ lục (mỗi chiếc bánh nặng 200kg); các hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian như nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, kéo co, bịt mắt đập niêu...

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023. (Ảnh: Thanh Bình.)

Cũng trong sáng 28/9, sự kiện Festival Chí Linh - Hải Dương 2023 trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh. Từ ngày 29 - 30/9/2023, chương trình Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ với sự tham gia của 12 nghệ nhân, thanh đồng trên toàn quốc tại khu di tích Quốc gia Đền Sinh - Đền Hóa.