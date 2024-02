EVNNPC sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Theo đó, trong các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 08/02/2024 tức ngày 29 Tết đến hết ngày 14/02/2024 tức ngày mùng 05 Tết), Tổng công ty Điện lực miền Bắc không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố.

Tại cơ quan Tổng công ty cũng như 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố miền Bắc sẽ tổ chức trực tăng cường Lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ. Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Đối với các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch sẽ được đặc biệt đảm bảo các phương án cấp điện, huy động máy phát dự phòng duy trì điện khi cần thiết.

Cán bộ công nhân Điện lực Chiêm Hóa (PC Tuyên Quang) kiểm tra trạm biến áp Bơm Hải Hà.

27 Công ty điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc EVNNPC đã lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.

Các đơn vị đều phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Công nhân PC Hà nam thực hiện kiểm tra TBA, đường dây cấp điện cho các trạm bơm.

Thông tin về công tác chuẩn bị đảm bảo cấp điện trước, trong và sau Tết Nguyên đán, địa diện Điện lực Kỳ Anh - PC Hà Tĩnh (EVNNPC) cho biết, đơn vị đã thực hiện cân đảo pha hơn 50 trạm biến áp, thay mới trên 37 máy biến áp kém chất lượng, thay thế hơn 9 km đường dây hạ thế kém chất lượng, hoàn thành đóng điện 8 trạm biến áp với tổng công suất 1.440 KVA nhằm chống quá tải trên địa bàn.

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, đường dây tải điện phần lớn trải dài khu vực rừng cây, Công ty Điện lực Điện Biên cho biết cũng đã thực hiện điều chuyển và nâng công suất các máy biến áp phù hợp nhu cầu phụ tải từng khu vực, đảm bảo không quá tải trong thời gian dài nghỉ lễ tết và xảy ra hiện tượng điện áp thấp trên địa bàn quản lý.

Điện lực Hà Tĩnh tăng cường phối hợp với người dân phát quang hành lang, chỉnh trang lưới điện.

Trước Tết, công ty tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đường dây và thiết bị nhằm phát hiện sớm khiếm khuyết để có giải pháp khắc phục kịp thời, ngăn chặn sự cố xảy ra gây mất an toàn cho người và lưới điện.

Về công tác đảm bảo điện cho các trạm bơm phục vụ bơm nước đổ ải đợt 2 vụ Đông Xuân năm 2024 sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Bộ trong 4 ngày (từ 0h ngày 18/2 đến 24h ngày 21/2/2024), căn cứ vào lịch xả nước của EVN tại các hồ thuỷ điện, EVNNPC đã xây dựng phương án bảo đảm cấp điện ổn định cho tất cả các trạm bơm tưới trên địa bàn các tỉnh miền Bắc, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch bơm nước đổ ải đạt hiệu quả cao.

Các đơn vị trên địa bàn có trạm bơm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động kiểm tra, sửa chữa lưới điện cấp cho các trạm bơm nước; nắm rõ lịch làm việc của các trạm bơm, lịch thời vụ của địa phương, đảm bảo ứng trực vận hành hệ thống điện 24/24h nhằm đảm bảo công tác cấp điện cho các trạm bơm đầu mối và công tác sẵn sàng đón nước của các Công ty Thủy nông trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên...

Giám đốc Điện lực Kỳ Anh, ông Đặng Đôn Sơn kiểm tra, giám sát hiện trường công tác.

Căn cứ lịch xả nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2024, PC Hà Nam sẽ đảm bảo điện cho 41 các trạm bơm đầu mối và các trạm bơm dã chiến; đã xây dựng kế hoạch cấp điện, bảo dưỡng, tu sửa thiết bị vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định 24/24h cho các trạm bơm hoạt động trong thời gian đổ ải.

Công ty đã chủ động làm việc với ngành nông nghiệp và địa phương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hà Nam nhằm thống nhất phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới hiện có và trạm bơm dã chiến.

Để đảm bảo cung cấp điện cho 357 trạm bơm phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024, PC Vĩnh Phúc cũng đã kiểm tra, rà soát toàn bộ 15 trạm bơm đầu mối và 342 trạm bơm nội đồng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với chính quyền để thống nhất phương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơm tưới, đặc biệt là các trạm bơm đầu mối lớn như: Trạm bơm Móng Cầu, Ngọc Hà, Ba Cây, Cây Rua, Bạch Hạc, Đại Định,…

Bên cạnh đó, các Công ty Điện lực chủ động theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ đạo, điều hành, bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024.

Để thông tin, giải đáp các dịch vụ về điện tại miền Bắc, Trung tâm chăm sóc khách điện lực miền Bắc (Tổng đài số 19006769) bố trí lực lượng tổng đài viên trực 24/24h, kịp thời nắm bắt thông tin, giải đáp các ý kiến của khách hàng 24/7 trong suốt các ngày lễ tết.

Song song với nhiệm vụ đảm bảo cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và sẵn sàng nguồn điện phục vụ công tác lấy nước đổ ải sản xuất vụ Xuân năm 2024. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo khách hàng tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.