EVNHANOI tăng cường tổ chức tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Đặc biệt Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tăng cường là bảo vệ an toàn hành lang lưới điện để phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm các trường hợp mới phát sinh và không để các vi phạm về điện tái diễn.

EVNHANOI tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện tại UBND huyện Chương Mỹ.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản, an toàn cung cấp điện và nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn Thủ đô, EVNHANOI thường xuyên tổ chức tuyên truyền an toàn điện tới các khách hàng, hộ dân, doanh nghiệp sinh sống trong và gần hành lang lưới điện để hiểu rõ các thiệt hại do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện.

EVNHANOI tuyên truyền các kiến thức về điện tại các trường học.

Bằng những kinh nghiệm thực tế, EVNHANOI đã truyền đạt, giới thiệu các văn bản, quy định về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hướng dẫn xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện một cách đơn giản, dễ hiểu, dể nhớ, dể thực hiện để các người nghe có thể tiếp thu và áp dụng được ngay sau khi được tập huấn.

Ngoài ra, EVNHANOI cũng dành thời gian để giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của mọi người trong quá trình quản lý, sử dụng điện an toàn tiết kiệm, phòng chống cháy nổ và đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão, ngập úng...

EVNAHNOI tuyên truyền tiết kiệm và an toàn điện tại Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân.

EVNHANOI cũng trình bày những kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và một số giải pháp sử dụng thiết bị tiết kiệm điện.

Qua đó trang bị những kiến thức cơ bản để mọi người nhận thức vai trò của bản thân đối với cộng đồng trong việc tuyên truyền, nhắc nhở đến các thành viên gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen sử dụng điện hằng ngày của mọi người để hạn chế tai nạn điện xảy ra và giảm chi phí cho mỗi cơ quan, đơn vị và gia đình, góp phần giảm thiểu biến đối khí hậu để bảo vệ môi trường bền vững.

Buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiệm tại Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức.

EVNHANOI mong muốn thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn sẽ góp phần nâng cao kiến thức về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tới người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Từ đó, hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố, tai nạn về điện; phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm các trường hợp mới phát sinh và không để các vi phạm về điện tái diễn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển điện phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa Thủ đô.