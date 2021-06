EVNHANOI khuyến cáo người dân không thả diều gần lưới điện để đảm bảo an toàn

(VTC News) -

Từ thú vui dân dã, việc thả diều đã trở thành mối đe dọa thường trực đối với ngành điện. Những con diều to, chiều dài lên tới hàng mét được thả lên trời cả ngày lẫn đêm. Một khi diều vướng vào đường dây điện có thể đe dọa tính mạng người thả diều cũng như những người xung quanh và gây ra sự cố diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Mặc dù đã có cảnh báo nhưng vẫn nhiều người dân vẫn thả diều gần hành lang an toàn lưới điện.

Thả diều thu hút nhiều người tham gia, không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, học sinh mà còn thỏa đam mê của nhiều người lớn khi có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, khi thả diều cần rất thận trọng, nhiều người đã thả diều gần đường điện, trạm biến áp, tiềm ẩn hiểm họa khôn lường, điều đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Diều mắc vào lưới điện vào ban đêm.

Có những trường hợp diều bay vướng vào đường dây điện đang vận hành gây ra chập điện, cháy nổ. Người chơi diều nếu không có kinh nghiệm xử lý sẽ bị điện giật, ảnh hưởng đến tính mạng nếu cố tình áp sát đường dây điện, trèo lên cột điện để gỡ diều bị vướng, không chỉ làm hư hỏng thiết bị điện mà nghiêm trọng hơn là gây mất điện cả khu vực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và nguy cơ gây tai nạn điện cho người thả diều.

EVNHANOI phối hợp với lực lượng chức năng để ngăn chặn thả diều gần hành lang an toàn lưới điện.

Trước tình trạng này, EVNHANOI phối hợp với Sở Công thương, Công an, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc thả diều để tránh các sự cố làm gián đoạn cung cấp điện và ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn cung cấp điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm hè cũng như cùng thành phố tập trung chống dịch.

Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, nhắc nhở hành vi thả diều gần hành lang lưới điện, lực lượng chức năng còn gặp phải một số trường hợp chống đối, thậm chí là đe dọa hành hung cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng lập biên bản hành vi thả diều gần hành lang an toàn lưới điện.

Chính phủ nêu rõ, nghiêm cấm 'Thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện', tuy nhiên việc xác định khả năng gây sự cố lưới điện rất khó khăn cho lực lượng chức năng, bởi toàn bộ các vụ đã bị xử lý vi phạm đều được thực hiện khi sự cố đã xảy ra trên đường dây. Ngoài ra, nhiều trường hợp người thả diều ở khu vực này nhưng khi diều bị đứt dây lại bay và gây sự cố ở khu vực khác, do vậy việc tìm được chủ nhân của những con diều này rất khó khăn.

Theo Điều 15, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ 'Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả', phạt tiền từ 1-5 triệu đồng đối với các tập thể, cá nhân thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện; đồng thời, bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng các trường hợp gây ra sự cố nghiêm trọng, gây hỏa hoạn, sự cố mất điện trên diện rộng, tai nạn điện…sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Những con diều được thả gần hành lang lưới điện khu vực dọc triền đê Văn Khê – Mê Linh – Hà Nội.

EVNHANOI khuyến cáo người dân không được tự ý trèo lên cột điện, dùng sào gỡ diều khi bị vướng mà phải báo ngay cho đơn vị quản lý điện can thiệp để tránh nguy cơ tai nạn do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện.

Đồng thời để ngăn ngừa việc thả diều gần công trình lưới điện gây sự cố trên địa bàn thủ đô, rất cần sự chung tay góp sức hơn nữa của các cấp chính quyền với các hành động cụ thể như tuyên truyền, kiểm tra và thực hiện quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với hành vi thả diều có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Về phía gia đình các bậc phụ huynh, người lớn phải nhắc nhở, nghiêm cấm và tham gia giám sát con em mình không thả diều gần đường dây điện, mà chọn thả ở những nơi có khoảng không gian rộng, không có đường dây, trạm điện ở gần để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và trẻ nhỏ.