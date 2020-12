EVNHANOI giành giải A 'Người huấn luyện ATVSLĐ giỏi toàn quốc năm 2020'

Hội thi có sự tham gia của hơn 150 thí sinh của các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và tổ chức huấn luyện trong cả nước. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, cán bộ, người làm công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ huấn luyện về ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Đăng Thiện trình bày nội dung bài giảng.

Đội thi của EVNHANOI thực hiện trình bày bài giảng trong vòng 20 phút với các cụm chuyên đề chính, như: Chuyên đề chung chính sách, pháp luật về ATVSLĐ/ Đánh giá rủi ro, phương pháp cải thiện điều kiện lao động/ Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; Chuyên đề an toàn cơ khí; An toàn điện; An toàn xây dựng; ATVSLĐ trong sử dụng hóa chất/ATVSLĐ trong không gian hạn chế…

Đội thi EVNHANOI chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo.

Công tác an toàn lao động có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với người trực tiếp lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển chung đối với nền kinh tế và toàn xã hội. Nói cách khác, khi vấn đề an toàn và vệ sinh lao động được thực hiện hiệu quả là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm gánh nặng đối với xã hội.

Đối với EVNHANOI, người lao động là một nhân tố quan trọng, bảo đảm an toàn cho người lao động góp phần tạo được niềm tin và uy tín thương hiệu đối với người lao động cũng như cho doanh nghiệp. Không những vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt giúp người lao động luôn yên tâm làm việc từ đó nâng cao năng suất lao động.

Đội thi của EVNHANOI nhận Giải A.

Kết thúc hội thi, với những nỗ lực của mình, đội thi của EVNHANOI đã xuất sắc giành giải A. Đây là thành tích đáng ghi nhận của đội thi nói riêng và của EVNHANOI nói chung. EVNHANOI sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty để đảm bảo an toàn về người và tài sản góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.