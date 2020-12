EVN được trao giải thưởng 'Giọt hồng' năm 2020

(VTC News) -

Giải thưởng “Giọt hồng” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xét tặng và trao giải từ năm 2008 nhằm tri ân, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hằng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì nguồn người hiến máu ổn định, an toàn. Tại buổi Lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế và được trao Giải thưởng "Giọt hồng" năm 2020 đối với danh hiệu Tập thể xuất sắc.

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn quan tâm triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Trong đó, chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng là hoạt động được EVN tổ chức định kỳ hàng năm với thông điệp “Vạn trái tim – Một tấm lòng”, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ nhân viên và người lao động của Tập đoàn và các đơn vị thuộc EVN trên khắp mọi miền đất nước. Năm 2020 cũng là năm thứ 6 liên tiếp EVN và các đơn vị triển khai chương trình này.

Trong tuần từ ngày 07 – 13/12/2020 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (NIHBT) đã tổ chức thành công Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với chủ đề năm 2020 là Lan tỏa yêu thương. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2020), đồng thời cũng tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình “Tháng tri ân Khách hàng – 12/2020” của EVN.

Chương trình Tuần lễ hồng năm 2020 được phát động trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lụt khiến kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, chương trình Tuần lễ hồng năm 2020 đã có hàng vạn CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam tình nguyện đăng ký hiến máu.

Nhờ công tác tuyên truyền và vận động rất tích cực của EVN và các đơn vị cũng như căn cứ vào nhu cầu khan máu điều trị của địa phương, con số thực tế mà hàng vạn cán bộ nhân viên EVN cùng người thân đã tới tham gia Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI và đóng góp cho “ngân hàng máu” trên Toàn quốc là 11.812 đơn vị máu.

Việc vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế trao cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 tại Lễ trao giải thưởng Giọt hồng do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục có những hoạt động an sinh xã hội thiết thực và chia sẻ với cộng đồng.