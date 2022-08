Emirates tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không tại Việt Nam

(VTC News) -

Hãng hàng không có trụ sở tại Dubai hiện đang tìm kiếm những cá nhân mong muốn được đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dễ chịu, đáng nhớ và mang tính cá nhân hóa với tiêu chuẩn cao cấp nhất. Sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Emirates, vì vậy, ứng viên tiềm năng cần tự tin với khả năng kiểm soát và xử lý tình huống khi thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, quy trình đảm bảo an ninh và an toàn trên máy bay.

Tất cả các thành viên phi hành đoàn của Emirates sẽ có cơ hội học hỏi và trải nghiệm tại nơi làm việc đẳng cấp thế giới và hiện đại bậc nhất ở Dubai.

Các ứng viên mong muốn có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cùng Emirates vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh và ảnh chân dung được chụp trong thời gian gần đây. Để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu tuyển dụng, vui lòng tìm hiểu tại đây.

Các ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết để tham gia ngày hội tuyển dụng kéo dài một ngày.

Đội ngũ tiếp viên hàng không quốc tế của Emirates đến từ 160 quốc gia khác nhau, phù hợp với sự đa dạng của hành khách và quy trình vận hành xuyên biên giới của hãng với hơn 200 tàu bay thân rộng hiện đại bậc nhất kết nối tới hơn 130 thành phố trên khắp 6 châu lục. Hãng hiện đang sở hữu và vận hành đội tàu bay Boeing 777 và Airbus A380 lớn nhất trên thế giới.

Emirates mang tới cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên, với cơ sở đào tạo ưu việt và những chương trình phát triển đa dạng dành cho nhân viên của hãng.

Tất cả các thành viên phi hành đoàn của Emirates đều có cơ hội làm việc tại thành phố Dubai đa văn hóa và năng động, tận hưởng gói chính sách hấp dẫn dành cho nhân viên bao gồm vô vàn lợi ích như nhận lương miễn thuế, hỗ trợ miễn phí nơi ở, miễn phí dịch vụ di chuyển đến và đi từ nơi làm việc, hỗ trợ chi phí y tế cùng rất nhiều ưu đãi đặc biệt khi mua sắm và thư giãn tại Dubai.

Mạng lưới không ngừng phát triển của Emirates trải dài khắp 6 châu lục đem đến nhiều cơ hội du lịch hấp dẫn. Đội ngũ tiếp viên hàng không của Emirates cũng nhận được nhiều đặc quyền du lịch vượt trội cho bản thân, gia đình và bạn bè khi bay tới các điểm đến thuộc mạng lưới của hãng.

Emirates khai thác các đường bay tới Việt Nam trong suốt 10 năm qua và hiện tại cung cấp các chuyến bay hàng ngày từ Hà Nội và TP.HCM tới các điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của hãng thông qua Dubai.