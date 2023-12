EHome Southgate, nhà 1 tỷ tận hưởng tiện ích xứng tầm đô thị

(VTC News) -

Một căn nhà, đa lớp tiện ích

EHome Southgate là dự án thành phần tại cửa ngõ khu đô thị 355ha Waterpoint, có quy mô 4,5ha, gồm 7 block căn hộ. Không chỉ là cửa ngõ thương mại dịch vụ của tổng thể khu đô thị, vị trí dự án còn là đầu mối giao thương của TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Chỉ mất 40 phút đến Quận 7, Bình Tân và 55 phút vào trung tâm TP.HCM, lợi thế này đem lại cho EHome Southgate kết nối liên vùng thuận lợi, đồng thời thừa hưởng môi trường sống sinh thái từ 5,8km đường sông bao bọc khu đô thị và diện tích mảng xanh hàng chục hecta.

EHome Southgate đang là chốn an cư của hơn 500 gia đình.

So sánh với các dự án cùng tầm giá, EHome Southgate nổi bật nhờ mang đến cho cư dân đa lớp tiện ích từ nội khu đến tổng khu đô thị Waterpoint.

Trong nội khu, chuỗi tiện ích đa dạng đã hoàn thiện gồm khu vui chơi trẻ em, hồ bơi ngoài trời, khu thể thao ngoài trời, sân thể thao đa năng, phòng tập gym, phòng sinh hoạt cộng đồng… đáp ứng nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi.

Với vị trí cửa ngõ Waterpoint, cư dân EHome Southgate dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích tầm đô thị, như tổ hợp thể dục thể thao Country Club quy mô 3ha gồm hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, 5 sân tennis, 3 sân bóng đá, sân bóng rổ; đường đạp xe 8km, đường chạy bộ, hệ thống xe bus liên vùng…

Ở nhà 1 tỷ, bố mẹ vẫn có hồ bơi, phòng gym… để tái tạo năng lượng. Con trẻ cũng thỏa sức vui chơi tại khu vui chơi dành cho trẻ, khu thể thao ngoài trời… Nhiều siêu thị mini, quán cafe cũng đã đi vào hoạt động.

Cư dân EHome Southgate còn thụ hưởng hệ tiện ích đẳng cấp của đại đô thị Waterpoint.

Trong định hướng đưa Waterpoint thành đô thị vệ tinh quan trọng của vùng TP.HCM, Nam Long đẩy mạnh đầu tư và kêu gọi đầu tư hệ thống tiện ích trọng điểm trong đô thị như trường học, y tế, thương mại… Không chỉ gia tăng trải nghiệm cho cư dân, chuỗi tiện ích - dịch vụ liên tục được bổ sung cũng là yếu tố gia tăng giá trị tài sản, tăng tính thanh khoản cho sản phẩm.

Mới đây, Tập đoàn Nam Long và Tập đoàn Khai Sáng ký kết hợp tác chiến lược. Theo một phần của thỏa thuận, hai bên đẩy mạnh xây dựng trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus trong khu đô thị Waterpoint để khánh thành năm 2024.

Song song đó, Tập đoàn Khai Sáng ký kết mua bán toàn bộ block A2 gồm 197 căn hộ thuộc EHome Southgate giai đoạn 3 làm cơ sở nội trú cho học sinh EMASI Plus. Theo đại diện Khai Sáng, không gian sống lành mạnh, đa tiện ích là lí do doanh nghiệp này chọn làm nơi cư trú cho học sinh, đảm bảo môi trường an toàn, giàu cảm hứng cho trẻ.

Sở hữu dễ dàng, chi trả nhẹ nhàng

Là dự án thứ 5 trong dòng căn hộ “vừa túi tiền” của Nam Long, EHome Southgate hướng đến đối tượng thu nhập ổn định khoảng 15 triệu/tháng. Trước đó, Nam Long đã hoàn thành 4 dự án với gần 5.000 căn hộ EHome tại TP.HCM và Bình Dương.

Đáng chú ý, đây là dự án EHome đầu tiên có sự tham gia của tập đoàn kinh nghiệm hơn 100 năm Nishi Nippon Railroad, Nhật Bản, hướng đến những chuẩn mực mới về thiết kế, chất lượng. Sự tham gia của đối tác Nhật Bản cũng là sự đồng điệu trong tầm nhìn phát triển vì cộng đồng, phục vụ chiến lược nhà ở quốc gia Việt Nam.

EHome Southgate có mức giá chỉ từ 1 tỷ/căn.

Thấu hiểu băn khoăn của khách hàng có nhu cầu ở thực nhưng vốn chưa nhiều, áp lực lãi vay,... Nam Long liên tục tối ưu chi phí để đảm bảo sản phẩm có mức giá phù hợp. Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí kết nối, chất lượng môi trường sống, EHome Southgate vẫn giữ mức giá từ 1 tỷ/căn hộ 51m2 đầy đủ tiện ích.

Bên cạnh giá, Nam Long không ngừng mở rộng hợp tác với các ngân hàng, thiết kế những gói vay lãi suất ưu đãi, kéo dài thời hạn vay, ân hạn nợ gốc… nhằm mang đến giải pháp tài chính thiết thực. Khách mua căn hộ EHome Southgate chỉ cần vốn khoảng 300 triệu đồng, thanh toán chia thành nhiều đợt. Ngân hàng cho vay 65% giá trị sản phẩm cùng lãi suất ưu đãi, ân hạn gốc trong 24 tháng. Chính sách linh hoạt, thanh toán nhẹ nhàng giúp khách giảm áp lực trả lãi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch "Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại", khách hàng mua EHome Southgate sẽ nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền từ các đối tác thiết kế, cung cấp nội thất.

"Đây sẽ là tiền đề để khách hàng, đặc biệt là các gia đình có nhu cầu cấp thiết về nhà ở nhanh chóng ổn định chốn an cư lạc nghiệp, thụ hưởng không gian sống tiện nghi trọn vẹn bên trong các khu đô thị của Nam Long", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Thông tin liên hệ:

Dự án căn hộ EHome Southgate

Website: https://ehomesouthgate.vn